English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Gold Rate Kerala Today: താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില..! ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും; നിരക്കറിയാം...

Gold Rate Kerala Today: താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില..! ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും; നിരക്കറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 22 January 2026: സംസ്ഥാന കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ആശ്വാസം. 

 

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്. ഇന്നലെ രണ്ട് തവണ കൂടിയ സ്വർണവില വൈകുന്നേരത്തോടെ താഴേക്കിറങ്ങിയിരുന്നു. ഇന്നും വിലയിൽ ഇടിവാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 

 
1 /5

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങിൽ ഇന്ന് സ്വർണത്തിന്റെ വില എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.   

2 /5

ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1680 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. പവന്റെ വില ഇതോടെ 1,13,160 എന്ന നിരക്കിലേക്കെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.   

3 /5

ഒരു ​ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 210 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,145 എന്ന നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.   

4 /5

ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,15,320 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക്. സർവ്വകാല റെക്കോർഡുമാണിത്.   

5 /5

ജനുവരി 1ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 99,040 രൂപയാണ് ജനുവരി മാസം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.   

Gold price Gold rate Kerala gold rate ഇന്നത്തെ സ്വർണവില കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില സ്വർണവില

Next Gallery

Today&#039;s Horoscope: അപൂർവ്വ ചതുർഗ്രഹിയോഗം ഇന്ന്; ഭാ​ഗ്യദേവത കടാക്ഷിക്കുന്നത് ഇവരെ! അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

You May Like

Sponsored by Taboola