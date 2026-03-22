Gold Rate Kerala Today: സ്വർണം വാങ്ങാൻ ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് ടൈം! കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ തന്നെ; ഇന്നത്തെ വില വിവരം അറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 22 march 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ തുടർച്ചയായി ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണിത്.
ഇന്നത്തെ സ്വർണവ്യാപാരം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
വില കുറഞ്ഞിട്ട് സ്വർണം വാങ്ങാനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ജ്വല്ലറിയിലേക്ക് വിട്ടോ, കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വർണം വാങ്ങാം.
കേരളത്തിലെ സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. ഇന്നലത്തെ അതേ നിരക്കിൽ തന്നെയാണ് ഇന്നും വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് 1,07,040 രൂപ നിരക്കിലാണ് സ്വർണ വ്യാപാരം.
ഇന്നലെ ഒരു പവന് 2,200 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഒരു ഗ്രാം സ്വര്ണത്തിന് 275 രൂപയും കുറഞ്ഞിരുന്നു. 13,380 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഗ്രാമിന് വില.
ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് സ്വർണവില വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആഭരണപ്രേമികൾ.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
