Gold Rate Kerala Today: ആശ്വാസ വിലയിലേക്ക് സ്വർണം..! ഇന്നും കുറഞ്ഞു, നിരക്ക് അറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 23 april 2026: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില കൂടിയും കുറഞ്ഞും നിൽക്കുന്നതിനിടെ വീണ്ടും ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് വില എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
880 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വില കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ വില 1,12,600 എന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ഒരു ഗ്രാമിന് 110 രൂപയും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഗ്രാമിന്റെ വില 14,075 രൂപയായിട്ടുണ്ട്.
ഏപ്രിൽ 18, 19 തിയതികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,14,240 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്വർണനിരക്ക്.
രണ്ടാം തിയതി രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,09,240 രൂപയാണ് ഏപ്രിലിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.
