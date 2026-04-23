Gold Rate Kerala Today: ആശ്വാസ വിലയിലേക്ക് സ്വർണം..! ഇന്നും കുറഞ്ഞു, നിരക്ക് അറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 23 april 2026: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില കൂടിയും കുറഞ്ഞും നിൽക്കുന്നതിനിടെ വീണ്ടും ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

 

ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...

 
കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് വില എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.   

880 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വില കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ വില 1,12,600 എന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.   

ഒരു ​ഗ്രാമിന് 110 രൂപയും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ​നിലവിൽ ഗ്രാമിന്റെ വില 14,075 രൂപയായിട്ടുണ്ട്.  

ഏപ്രിൽ 18, 19 തിയതികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,14,240 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്വർണനിരക്ക്.   

രണ്ടാം തിയതി രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,09,240 രൂപയാണ് ഏപ്രിലിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.   

