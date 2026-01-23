Gold Rate Kerala Today: റെക്കോർഡിട്ട് സ്വർണവില! ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില

Gold Rate in Kerala Today 23 January 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുതിച്ചുയരുന്നു. റെക്കോർഡ് നിരക്കിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വില.
വൻ കുതിപ്പാണ് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലും സർവ്വകാല റെക്കോർഡിലുമാണ് ഇന്ന് സ്വർണവില.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ ജില്ലകളിലെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 495 രൂപയാണ് വില കൂടിയത്. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വില 14,640 രൂപയായിരിക്കുകയാണ്.
ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 3,960 രൂപയാണ് വില ഉയർന്നത്. 1,17,120 രൂപയാണ് ഇന്ന് സ്വർണത്തിന്റെ വില.
സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർണവില.
വലിയ വർധനവാണ് ഓരോ ദിവസവും സ്വർണവിലയിലുണ്ടായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
