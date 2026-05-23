/Gold Rate Kerala Today: വില താഴേക്ക്! ഇന്നും കുറഞ്ഞും സ്വർണവില; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...

Gold Rate in Kerala Today 23 May 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ആശ്വാസം. ഇന്നും വിലയിൽ ഇടിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.
320 രൂപയാണ് ഇന്നും ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വില കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ 1,16,640 രൂപയായിരിക്കുകയാണ് പവന്റെ വിപണി വില.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 40 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. 14,580 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ ഇന്നത്തെ വില.
ഇന്നലെയും 320 രൂപയാണ് പവന് കുറഞ്ഞത്. സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുകയാണ്. കൂടിയും കുറഞ്ഞും നിൽക്കുന്ന വിലയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിയ ആശങ്കയുണ്ട്.
മെയ് 13ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,23,120 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് മെയ് 5നായിരുന്നു. അന്ന് 1,09,400 രൂപയായിരുന്നു വില.