Gold Rate Kerala Today: വില താഴേക്ക്! ഇന്നും കുറഞ്ഞും സ്വർണവില; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...

Written ByKarthika VUpdated byKarthika V
Published: May 23, 2026, 10:22 AM IST|Updated: May 23, 2026, 10:22 AM IST

Gold Rate in Kerala Today 23 May 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ആശ്വാസം. ഇന്നും വിലയിൽ ഇടിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 

 

ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...

 

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.

 

320 രൂപയാണ് ഇന്നും ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വില കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ 1,16,640 രൂപയായിരിക്കുകയാണ് പവന്റെ വിപണി വില.

 

ഒരു ​ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 40 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. 14,580 രൂപയാണ് ​ഗ്രാമിന്റെ ഇന്നത്തെ വില. 

 

ഇന്നലെയും 320 രൂപയാണ് പവന് കുറഞ്ഞത്. സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുകയാണ്. കൂടിയും കുറഞ്ഞും നിൽക്കുന്ന വിലയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിയ ആശങ്കയുണ്ട്. 

 

മെയ് 13ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,23,120 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് മെയ് 5നായിരുന്നു. അന്ന് 1,09,400 രൂപയായിരുന്നു വില.

 

