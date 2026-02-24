Gold Rate in Kerala 24 February 2026: ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില എത്രയെന്ന് നോക്കാം
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന് നിരക്കിലെത്തി സ്വര്ണ്ണവില
ഇന്ന് സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കുതിച്ചു. ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് 1,120 രൂപ വര്ദ്ധിച്ച് 1,18,640 രൂപയിലെത്തി. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് 140 രൂപ വര്ദ്ധിച്ച് 14,830 രൂപയിലെത്തി ഇന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.
ഒരു പവന് ഇന്നലെ 1,17,520 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് ഇന്നലെ 14,690 രൂപയുമായിരുന്നു സ്വര്ണ്ണനിരക്ക്.
ഈ മാസം ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇന്നാണ്. ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടാം തീയതിയും 1,07,920 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും പവന് 1,18,640 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.
ഈ മാസത്തെ നിരക്കുകള് നോക്കാം: ഫെബ്രുവരി 1- 1,17,760, ഫെബ്രുവരി 2- 1,11,120, ഫെബ്രുവരി 2- 1,07,920, ഫെബ്രുവരി 2- 1,09,920, ഫെബ്രുവരി 2- 1,12,320, ഫെബ്രുവരി 3- 1,11,280, ഫെബ്രുവരി 3- 1,12,880, ഫെബ്രുവരി 4- 1,17,720, ഫെബ്രുവരി 4- 1,16,920, ഫെബ്രുവരി 5- 1,13,240, ഫെബ്രുവരി 6- 1,11,720, ഫെബ്രുവരി 6- 1,12,720, ഫെബ്രുവരി 7- 1,14,840, ഫെബ്രുവരി 8- 1,14,840, ഫെബ്രുവരി 9- 1,16,480, ഫെബ്രുവരി 9- 1,15,800, ഫെബ്രുവരി 10- 1,15,800, ഫെബ്രുവരി 10- 1,16,440, ഫെബ്രുവരി 11- 1,16,240, ഫെബ്രുവരി 11- 1,17,040, ഫെബ്രുവരി 12- 1,16,160, ഫെബ്രുവരി 13- 1,14,240, ഫെബ്രുവരി 13- 1,13,760, ഫെബ്രുവരി 14- 1,15,680, ഫെബ്രുവരി 15- 1,15,680, ഫെബ്രുവരി 16- 1,14,720, ഫെബ്രുവരി 17- 1,13,600, ഫെബ്രുവരി 18- 1,13,080, ഫെബ്രുവരി 19- 1,14,760, ഫെബ്രുവരി 19- 1,15,320, ഫെബ്രുവരി 20- 1,14,520, ഫെബ്രുവരി 20- 1,15,400, ഫെബ്രുവരി 21- 1,16,800, ഫെബ്രുവരി 22- 1,16,800, ഫെബ്രുവരി 23- 1,18,320, ഫെബ്രുവരി 23- 1,17,520, ഫെബ്രുവരി 24- 1,18,640.
Gold Rate Today February 22: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്ന് കേരളത്തിലെ സ്വർണ നിരക്ക് ഇങ്ങനെ