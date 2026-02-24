English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും റെക്കോര്‍ഡ് തിരുത്തി സ്വര്‍ണ്ണവില; പവന് ഇന്ന് കൂടിയത് 1,120 രൂപ

Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും റെക്കോര്‍ഡ് തിരുത്തി സ്വര്‍ണ്ണവില; പവന് ഇന്ന് കൂടിയത് 1,120 രൂപ

Gold Rate in Kerala 24 February 2026: ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില എത്രയെന്ന് നോക്കാം

 

ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന് നിരക്കിലെത്തി സ്വര്‍ണ്ണവില

 
1 /5

ഇന്ന് സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കുതിച്ചു. ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് 1,120 രൂപ വര്‍ദ്ധിച്ച് 1,18,640 രൂപയിലെത്തി. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് 140 രൂപ വര്‍ദ്ധിച്ച് 14,830 രൂപയിലെത്തി ഇന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.    

2 /5

ഒരു പവന് ഇന്നലെ 1,17,520 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് ഇന്നലെ 14,690 രൂപയുമായിരുന്നു സ്വര്‍ണ്ണനിരക്ക്.  

3 /5

ഈ മാസം ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇന്നാണ്. ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടാം തീയതിയും 1,07,920 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക്.    

4 /5

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും പവന് 1,18,640 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.   

5 /5

ഈ മാസത്തെ നിരക്കുകള്‍ നോക്കാം: ഫെബ്രുവരി 1- 1,17,760, ഫെബ്രുവരി 2- 1,11,120, ഫെബ്രുവരി 2- 1,07,920, ഫെബ്രുവരി 2- 1,09,920, ഫെബ്രുവരി 2- 1,12,320, ഫെബ്രുവരി 3- 1,11,280, ഫെബ്രുവരി 3- 1,12,880, ഫെബ്രുവരി 4- 1,17,720, ഫെബ്രുവരി 4- 1,16,920, ഫെബ്രുവരി 5- 1,13,240, ഫെബ്രുവരി 6- 1,11,720, ഫെബ്രുവരി 6- 1,12,720, ഫെബ്രുവരി 7- 1,14,840, ഫെബ്രുവരി 8- 1,14,840, ഫെബ്രുവരി 9- 1,16,480, ഫെബ്രുവരി 9- 1,15,800, ഫെബ്രുവരി 10- 1,15,800, ഫെബ്രുവരി 10- 1,16,440, ഫെബ്രുവരി 11- 1,16,240, ഫെബ്രുവരി 11- 1,17,040, ഫെബ്രുവരി 12- 1,16,160, ഫെബ്രുവരി 13- 1,14,240, ഫെബ്രുവരി 13- 1,13,760, ഫെബ്രുവരി 14- 1,15,680, ഫെബ്രുവരി 15- 1,15,680, ഫെബ്രുവരി 16- 1,14,720, ഫെബ്രുവരി 17- 1,13,600, ഫെബ്രുവരി 18- 1,13,080, ഫെബ്രുവരി 19- 1,14,760, ഫെബ്രുവരി 19- 1,15,320, ഫെബ്രുവരി 20- 1,14,520, ഫെബ്രുവരി 20- 1,15,400, ഫെബ്രുവരി 21- 1,16,800, ഫെബ്രുവരി 22- 1,16,800, ഫെബ്രുവരി 23- 1,18,320, ഫെബ്രുവരി 23- 1,17,520, ഫെബ്രുവരി 24- 1,18,640. 

Gold price Gold rate Kerala gold rate ഇന്നത്തെ സ്വർണവില കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില സ്വർണവില

Next Gallery

Horoscope Today 24 February 2026: ഇന്നത്തെ രാശിഫലം: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം

You May Like

Sponsored by Taboola