Gold Rate in Kerala Today 24 Oct 2025: സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർദ്ധനവ്; ഇന്ന് കൂടിയത് 280 രൂപ

Latest Gold Rate in Kerala Today 24 October 2025: കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി 4000 രൂപയുടെ ഇടിവ് സ്വർണ വിപണിയിലുണ്ടായിരുന്നു.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർദ്ധനവ്. ഇന്ന് 280 രൂപയാണ് കൂടിയത്. ഇതോടെ ഇന്ന് ഒരു പവന്റെ വില 92000 ആയി
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി 4000 രൂപയുടെ ഇടിവ് സ്വർണ വിപണിയിലുണ്ടായിരുന്നു.
ഗ്രാമിന് 35 രൂപയാണ് കൂടിയത്. ഒരു ഗ്രാമിന്റെ ഇന്നത്തെ വില 11500 ആണ്.
ഒക്ടോബർ 21 ന് വീണ്ടും സ്വർണ്ണവില ഈ മാസത്തെ ഉയർന്ന നിരക്കിൽ എത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് കുറയുകയായിരുന്നു.
ഇന്നലെ 92000 ആയിരുന്നു ഒരു പവന്റെ വില. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒക്ടോബർ മൂന്നിനായിരുന്നു. അന്നത്തെ വില 86560 ആയിരുന്നു.
അമേരിക്കയില് സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് നിലനില്ക്കുന്ന അനിശ്ചിതത്വം അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില് സ്വര്ണവിലയെ ബാധിക്കുന്നത്
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില് സ്വര്ണവിലയില് ഉണ്ടാകുന്ന ചലനങ്ങള് ഇന്ത്യന് വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നതാണ് വില വര്ധനയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് വിപണി വിദഗ്ധര് പറയുന്നത്
Chanakya Niti: ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ? എങ്കിൽ കോടീശ്വരനാകാം; ചാണക്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ