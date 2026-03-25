Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കുതിച്ച് സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര?

Gold Rate in Kerala 25 March 2026: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ വീണ്ടും വർദ്ധനവ്
ഇടിവിന് ഇടവേള സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് തന്നെ
ഇന്ന് സ്വർണ്ണവിലയിൽ വമ്പൻ വർദ്ധനവ്. ഒരു പവന് ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് വര്ദ്ധിച്ചത് 2,760 രൂപ. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 1,07,560 രൂപയിലെത്തി.
അതേസമയം, ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് 345 രൂപയാണ് ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമിന് രൂപയായി ഇന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.
ഇന്നലെ രാവിലെ പവന് 1,02,920 രൂപയിലെത്തിയ സ്വർണ്ണവില ഉച്ചയോടെ 1,04,800 രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു.
ഈ മാസം ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒന്നാം തീയതിയാണ്. 1,26,920 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക്. ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 23ാം തീയതി ഉച്ചയോടെയാണ്. 99,480 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.
ഈ മാസത്തെ നിരക്കുകള് നോക്കാം: മാർച്ച് 1- 1,26,920, മാർച്ച് 2- 1,24,520, മാർച്ച് 2- 1,25,040, മാർച്ച് 3- 1,24,680, മാർച്ച് 3- 1,22,920, മാർച്ച് 4- 1,20,640, മാർച്ച് 5- 1,19,920, മാർച്ച് 5- 1,19,440, മാർച്ച് 6- 1,18,880, മാർച്ച് 6- 1,18,160, മാർച്ച് 7- 1,20,000, മാർച്ച് 8- 1,20,000, മാർച്ച് 9- 1,18,560, മാർച്ച് 10- 1,19,080, മാർച്ച് 11- 1,19,760, മാർച്ച് 11- 1,19,320, മാർച്ച് 12- 1,18,960, മാർച്ച് 13- 1,18,240, മാർച്ച് 13- 1,17,840, മാർച്ച് 14- 1,17,080, മാർച്ച് 15- 1,17,080, മാർച്ച് 16- 1,16,720, മാർച്ച് 16- 1,15,440, മാർച്ച് 17- 1,16,320, മാർച്ച് 17- 1,15,920, മാർച്ച് 18- 1,15,680, മാർച്ച് 18- 1,15,440, മാർച്ച് 19- 1,13,400, മാർച്ച് 19- 1,11,400, മാർച്ച് 19- 1,10,200, മാർച്ച് 20- 1,10,680, മാർച്ച് 20- 1,09,240, മാർച്ച് 21- 1,07,040, മാർച്ച് 22- 1,07,040, മാർച്ച് 23- 1,02,680, മാർച്ച് 23- 99,480, മാർച്ച് 23- 1,01,080, മാർച്ച് 23- 1,05,080, മാർച്ച് 24- 1,02,920, മാർച്ച് 24- 1,04,800, മാർച്ച് 25- 1,07,560.
Gold Price Today March 24: രാവിലെ കുറഞ്ഞു, ഉച്ചയ്ക്ക് കൂടി... ചാഞ്ചാടി സ്വർണം, വർധിച്ചത് ഇത്ര!