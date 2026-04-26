  • Gold Rate Kerala Today: തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും അനക്കമില്ല; സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല, നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...

Gold Rate Kerala Today: തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും അനക്കമില്ല; സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല, നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...

Gold Rate in Kerala Today 26 april 2026: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. സ്വർണ വ്യാപാരം ഇന്ന് എങ്ങനെ?

 

ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...

 
കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...  

ഏപ്രിൽ 24ന് വിപണിയിൽ ചാഞ്ചാട്ടമായിരുന്നു. രാവിലെ കുറഞ്ഞ വില വൈകുന്നേരം കൂടി 1,12,960 എന്ന വിലയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. ഇതേ നിരക്കിലാണ് ഇന്നും സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.  

ഗ്രാമിന് ഇന്നത്തെ വില 14120 ആണ്.     

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റവും പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷവും സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

വില കുറയുന്നുവെങ്കിലും നിരക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് ആശങ്കയാക്കുന്നുണ്ട്. പണിക്കൂലി, 3 ശതമാനം ജിഎസ്ടി, ഹാൾമാർക്കിംഗ് ചാർജുകൾ എന്നിവയാകുമ്പോൾ ഒരു പവ‌ന് 1.20 ലക്ഷം രൂപ വരെ നൽകേണ്ടതായി വരുന്നുണ്ട്.  

Today&#039;s Horoscope: ‌മേടം രാശിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കൂടും, കന്നി രാശിക്കാർ ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം...

You May Like

Sponsored by Taboola