Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവില താഴേക്ക്? ഇന്നത്തെ നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...

Gold Rate in Kerala Today 26 February 2026: കോഴിക്കോട്, കൊച്ചി, തൃശൂർ, തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം.
കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്. ഇന്നലെ വർധനവുണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് വില ഇന്ന് വീണ്ടും കുറഞ്ഞത്.
പവന് ഇന്ന് 160 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പവന് 1,18,560 രൂപയായിരിക്കുകയാണ്.
ഒരു ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞു. 14,820 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില.
ഇന്നലെ സ്വർണത്തിന് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 1,18,720 രൂപയായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ വില.
ഡിസംബർ 23നാണ് സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലേക്ക് എത്തിയത്. പിന്നീട് കുറഞ്ഞുവെങ്കിലും ജനുവരി 5ന് വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷം കടന്നു. അതിന് ശേഷം സ്വർണവില ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്കിറങ്ങിയിട്ടില്ല.
