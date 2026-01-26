Gold Rate in Kerala 26 January 2026: ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തി സ്വർണ്ണവില
സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര ലക്ഷം നൽകണമെന്ന് നോക്കാം
ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 1,800 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 1,19,320 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് 225 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 14,915 രൂപയിലുമെത്തി വിപണിനിരക്ക്.
ഇന്നലെ ഒരു പവന് 1,17,520 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 14,690 രൂപയുമായിരുന്നു വിപണിനിരക്ക്.
ഈ മാസം ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇന്നാണ്. ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒന്നാം തീയതിയായിരുന്നു. 99,040 രൂപയായിരുന്നു നിരക്ക്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും പവന് 1,19,320 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.
ഈ മാസത്തെ നിരക്കുകള് നോക്കാം: ജനുവരി 1- 99,040, ജനുവരി 2- 99,880, ജനുവരി 3- 99,600, ജനുവരി 4- 99,600, ജനുവരി 5- 1,00,760, ജനുവരി 5- 1,01,080, ജനുവരി 5- 1,01,360, ജനുവരി 6- 1,01,800, ജനുവരി 7- 1,02,280, ജനുവരി 7- 1,01,400, ജനുവരി 8- 1,01,200, ജനുവരി 9- 1,01,720, ജനുവരി 9- 1,02,160, ജനുവരി 10- 1,03,000, ജനുവരി 11- 1,03,000, ജനുവരി 12- 1,04,240, ജനുവരി 13- 1,04,520, ജനുവരി 14- 1,05,320, ജനുവരി 14- 1,05,600, ജനുവരി 15- 1,05,000, ജനുവരി 15- 1,05,320, ജനുവരി 16- 1,05,160, ജനുവരി 17- 1,05,440, ജനുവരി 18- 1,05,440, ജനുവരി 19- 1,06,840, ജനുവരി 19- 1,07,240, ജനുവരി 20- 1,08,000, ജനുവരി 20- 1,08,800, ജനുവരി 20- 1,10,400, ജനുവരി 20- 1,09,840, ജനുവരി 21- 1,13,520, ജനുവരി 21- 1,15,320, ജനുവരി 21- 1,14,840, ജനുവരി 22- 1,13,160, ജനുവരി 23- 1,17,120, ജനുവരി 23- 1,15,240, ജനുവരി 24- 1,16,320, ജനുവരി 24- 1,17,520, ജനുവരി 25- 1,17,520, ജനുവരി 26- 1,19,320.
Gold Price Hike: താഴോട്ടില്ല! ഇന്നും സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്; സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം