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Gold Rate Kerala Today: കുറഞ്ഞിടത്ത് നിന്നും വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്! ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം...

Written ByKarthika V
Published: Jun 26, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:59 AM IST

Gold Rate in Kerala Today 26 June 2026: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്. ഇന്നത്തെ നിരക്ക് എത്രയെന്ന് അറിയാം...

 

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് നോക്കാം.

 

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കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് നോക്കാം.

 

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കേരളത്തിൽ ഇന്ന് വീണ്ടും സ്വർണത്തിന് വില കൂടി. 200 രൂപയാണ് പവന് കൂടിയത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,03,840 രൂപയായി. 

 

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ഒരു ​ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കൂടി 12,980 രൂപയായിട്ടുണ്ട്. 

 

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ജൂൺ ആദ്യ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,14,560 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക്. 

 

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ഇന്നലെ രാവിലെ പവന് 1,02,760 രൂപയായിരുന്നു വില. ഇതാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്. എന്നാൽ വൈകിട്ടോടെ വില ഉയരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 

 

TAGS:
Gold price
Gold rate
Kerala gold rate
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കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
സ്വർണവില

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