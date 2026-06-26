/Gold Rate Kerala Today: കുറഞ്ഞിടത്ത് നിന്നും വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്! ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 26 June 2026: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്. ഇന്നത്തെ നിരക്ക് എത്രയെന്ന് അറിയാം...
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് നോക്കാം.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് നോക്കാം.
കേരളത്തിൽ ഇന്ന് വീണ്ടും സ്വർണത്തിന് വില കൂടി. 200 രൂപയാണ് പവന് കൂടിയത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,03,840 രൂപയായി.
ഒരു ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കൂടി 12,980 രൂപയായിട്ടുണ്ട്.
ജൂൺ ആദ്യ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,14,560 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക്.
ഇന്നലെ രാവിലെ പവന് 1,02,760 രൂപയായിരുന്നു വില. ഇതാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്. എന്നാൽ വൈകിട്ടോടെ വില ഉയരുകയും ചെയ്തിരുന്നു.