Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ, പക്ഷേ ഒരൽപം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്! വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില

Gold Rate in Kerala Today 26 march 2026: സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടമുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
കൂടിയും കുറഞ്ഞും നിൽക്കുന്ന സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് സ്വർണത്തിന് എത്ര രൂപയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ?
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില ഇന്ന് വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. 480 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ പവന്റെ വില 1,07,720 രൂപയായി.
ഒരു ഗ്രാമിന് 60 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,465 എന്ന നിരക്കിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മാർച്ച് 23ന് സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെയെത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ ആദ്യമായാണ് വില ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്കിറങ്ങുന്നത്. 99,480 രൂപയാണ് അന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ആഴ്ചയായി സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവുണ്ടായിരുന്നു.
Kerala DL-45 Lottery Result Today: ധനലക്ഷ്മി കോടികൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആർക്ക്? ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം