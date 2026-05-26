/Gold Rate Kerala Today: നേരിയ ആശ്വാസം; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണ്ണവില താഴേക്ക്

Gold Rate in Kerala Today 26 May 2026: സ്വര്ണ്ണം വാങ്ങാന് പോവാണോ? ഇന്നത്തെ വില അറിയണ്ടേ?
ഇന്ന് താഴേക്ക് കുതിച്ച് സ്വർണ്ണവില. ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് 360 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,16,520 രൂപയിലെത്തി. ഒരു ഗ്രാമിന് 45 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,565 രൂപയിലുമെത്തി വിപണിനിരക്ക്.
ഈ മാസം ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 13ാം തീയതി രാവിലെയാണ്. 1,23,120 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില.
ഈ മാസം ഏറ്റവും കുറവ് നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 5ാം തീയതി ആയിരുന്നു. 1,09,400 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഉച്ചയോടെ 1,16,520 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഈ മാസത്തെ നിരക്കുകള് നോക്കാം: മെയ് 1- 1,11,720, മെയ് 1- 1,10,280, മെയ് 1- 1,09,720, മെയ് 1- 1,10,440, മെയ് 2- 1,10,680, മെയ് 3- 1,10,680, മെയ് 4- 1,10,680, മെയ് 4- 1,09,720, മെയ് 5- 1,09,400, മെയ് 6- 1,10,960, മെയ് 6- 1,11,560, മെയ് 7- 1,11,800, മെയ് 7- 1,12,200, മെയ് 8- 1,11,960, മെയ് 9- 1,11,720, മെയ് 10- 1,11,720, മെയ് 11- 1,11,560, മെയ് 11- 1,12,520, മെയ് 12- 1,12,920, മെയ് 13- 1,23,120, മെയ് 13- 1,18,800, മെയ് 14- 1,19,040, മെയ് 15- 1,17,400, മെയ് 15- 1,15,800, മെയ് 16- 1,15,080, മെയ് 17- 1,15,080, മെയ് 18- 1,14,560, മെയ് 19- 1,15,160, മെയ് 20- 1,16,120, മെയ് 20- 1,16,920, മെയ് 21- 1,17,280, മെയ് 22- 1,16,960, മെയ് 23- 1,16,640, മെയ് 24- 1,16,640, മെയ് 25- 1,16,880, മെയ് 26- 1,16,520.