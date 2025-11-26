Gold Rate Today November 26: കുതിപ്പ് തുടർന്ന് സ്വർണം; രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ വർധിച്ചത് 2000 രൂപ

Gold Rate Today November 26: കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായര കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചു. പവന് 640 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.
ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 93,800 രൂപയാണ് വിപണി വില. ഗ്രാമിന് 80 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 11,725 രൂപയാണ് നിരക്ക്. ഇന്നലെ 1400 രൂപ വർധിച്ചിരുന്നു.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില രേഖപ്പെടുത്തിയത് നവംബർ അഞ്ചിന് ആയിരുന്നു. 89,080 രൂപയായിരുന്നു നവംബർ അഞ്ചിലെ സ്വർണവില.
രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും ഓഹരിവിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.
രൂപയ്ക്കെതിരെ ഡോളറിൻറെ മൂല്യം വർധിച്ചതും യുഎസ് വിപണി സജീവമായതോടെ ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപകർ തിരിച്ചെത്തിയതും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
