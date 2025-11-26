English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Gold Rate Today November 26: കുതിപ്പ് തുടർന്ന് സ്വർണം; രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ വർധിച്ചത് 2000 രൂപ

Gold Rate Today November 26: കുതിപ്പ് തുടർന്ന് സ്വർണം; രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ വർധിച്ചത് 2000 രൂപ

Gold Rate Today November 26: കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായര കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.
  • Nov 26, 2025, 10:44 AM IST
1 /7

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചു. പവന് 640 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.

2 /7

ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 93,800 രൂപയാണ് വിപണി വില. ഗ്രാമിന് 80 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.

3 /7

ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 11,725 രൂപയാണ് നിരക്ക്. ഇന്നലെ 1400 രൂപ വർധിച്ചിരുന്നു.

4 /7

ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില രേഖപ്പെടുത്തിയത് നവംബർ അഞ്ചിന് ആയിരുന്നു. 89,080 രൂപയായിരുന്നു നവംബർ അഞ്ചിലെ സ്വർണവില.

5 /7

രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും ഓഹരിവിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

6 /7

രൂപയ്ക്കെതിരെ ഡോളറിൻറെ മൂല്യം വർധിച്ചതും യുഎസ് വിപണി സജീവമായതോടെ ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപകർ തിരിച്ചെത്തിയതും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

7 /7

ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

Gold rate Gold Rate Today Kerala Gold Rate Today November 26

Next Gallery

Mars Transit 2026: പുതുവർഷത്തിൽ ചൊവ്വ മകരം രാശിയിൽ; ഈ അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ, ധനമഴ പെയ്യും ഇവർക്കുമേൽ !

You May Like

Sponsored by Taboola