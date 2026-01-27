Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല; ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 14,845 രൂപ!

Gold Rate Today: സംസ്ഥാനത്ത് റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് കുതിക്കുകയായിരുന്ന സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല
സംസ്ഥാനത്ത് റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് കുതിക്കുകയായിരുന്ന സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല.
ഇന്നലത്തെ 1,18,760 രൂപ തന്നെയാണ് ഇന്നും ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില.
ഒരു ഗ്രാം സ്വര്ണത്തിന് 14,845 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. പണിക്കൂലിയും നികുതിയും കൂടി ചേരുമ്പോള് ഇനിയും വില ഉയരും.
26 നു രാവിലെ 1800 രൂപ വര്ധിച്ചതോടെ സ്വര്ണവില പുതിയ ഉയരം കുറിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ഉച്ചയോടെ പവന് 560 രൂപ കുറയുകയായിരുന്നു.
ഇന്നലെ രാവിലെ രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,19,320 രൂപയാണ് സര്വകാല റെക്കോര്ഡ് വില.
സ്വർണവില ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷം കടന്നത് ഡിസംബർ 22 നാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ സ്വര്ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്.
ആഗോള വിപണിയില് നിലനില്ക്കുന്ന അസ്ഥിരത അടക്കമുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് സ്വര്ണവിലയില് പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.
ഗ്രീന്ലാന്ഡിന്റെ നിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ച് എതിരഭിപ്രായം പറയുന്ന യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക്ക് മേല് കൂടുതല് തീരുവ ചുമത്തുമെന്ന അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്ഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനവും ഇറാനെതിരെ സൈനിക നീക്കം നടത്താന് അമേരിക്ക ആലോചിക്കുന്നതായുള്ള റിപ്പോര്ട്ടുകളുമാണ് വിപണിയില് അസ്ഥിരതയ്ക്കുള്ള പ്രധാന കാരണം.
ഈ പശ്ചാത്തലത്തില് സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയില് സ്വര്ണത്തിലേക്ക് കൂടുതല് ആളുകള് എത്തിയതാണ് വില ഇപ്പോഴും ഉയര്ന്നു നില്ക്കാന് കാരണമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ജനുവരി മാസത്തെ സ്വർണവില ജനുവരി 01: 99,040, ജനുവരി 02: 99,880, ജനുവരി 03: 99,600, ജനുവരി 03: 99,600, ജനുവരി 04: 99,600, ജനുവരി 05: 1,00760 (രാവിലെ), ജനുവരി 05: 1,01080 (ഉച്ചയ്ക്ക്), ജനുവരി 05: 1,01360 (വൈകുന്നേരം), ജനുവരി 06: 1,01,800, ജനുവരി 07: 1,022,80 (രാവിലെ), ജനുവരി 07: 1,01,400 (വൈകുന്നേരം), ജനുവരി 08: 1,01,200, ജനുവരി 09: 1,02,160, ജനുവരി 10: 1,03,000, ജനുവരി 11: 1,03,000, ജനുവരി 12: 1,04,240, ജനുവരി 13: 1,04,240, ജനുവരി 14: 1,053,20 (രാവിലെ), ജനുവരി 14: 1,05,000 (വൈകുന്നേരം), ജനുവരി 15: 1,05,320 (രാവിലെ), ജനുവരി 15: 1,05,500 (വൈകുന്നേരം), ജനുവരി 16: 1,05,160, ജനുവരി 17: 1,05,440, ജനുവരി 18: 1,05,440, ജനുവരി 19: 1,06,840 (രാവിലെ), ജനുവരി 19: 1,07,240 (വൈകുന്നേരം), ജനുവരി 20: 1,08,800 (രാവിലെ), ജനുവരി 20: 1,10,400 (ഉച്ചയ്ക്ക്), ജനുവരി 20: 1,09,840 (വൈകുന്നേരം), ജനുവരി 21: 1,13,520 (രാവിലെ), ജനുവരി 21: 1,15,320 (ഉച്ചയ്ക്ക്), ജനുവരി 21: 1,14,840 (വൈകുന്നേരം), ജനുവരി 22: 1,13,160, ജനുവരി 23: 1,17,120 (രാവിലെ), ജനുവരി 23: 1,15,240 (വൈകുന്നേരം), ജനുവരി 24: 1,16,320 (രാവിലെ), ജനുവരി 24: 1,17,520 (വൈകുന്നേരം), ജനുവരി 25: 1,17,520, ജനുവരി 26: 1,19,320 (രാവിലെ), ജനുവരി 26: 1,18,760 (വൈകുന്നേരം), ജനുവരി 27: 1,18,760
