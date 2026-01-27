English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല; ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 14,845 രൂപ!

Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല; ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 14,845 രൂപ!

Gold Rate Today: സംസ്ഥാനത്ത് റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് കുതിക്കുകയായിരുന്ന സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല
1 /10

സംസ്ഥാനത്ത് റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് കുതിക്കുകയായിരുന്ന സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല.

2 /10

ഇന്നലത്തെ 1,18,760 രൂപ തന്നെയാണ് ഇന്നും ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില.   

3 /10

ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് 14,845 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. പണിക്കൂലിയും നികുതിയും കൂടി ചേരുമ്പോള്‍ ഇനിയും വില ഉയരും.

4 /10

26 നു രാവിലെ 1800 രൂപ വര്‍ധിച്ചതോടെ സ്വര്‍ണവില പുതിയ ഉയരം കുറിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഉച്ചയോടെ പവന് 560 രൂപ കുറയുകയായിരുന്നു.

5 /10

ഇന്നലെ രാവിലെ രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,19,320 രൂപയാണ് സര്‍വകാല റെക്കോര്‍ഡ് വില.   

6 /10

സ്വർണവില ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷം കടന്നത് ഡിസംബർ 22 നാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ സ്വര്‍ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. 

7 /10

ആഗോള വിപണിയില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന അസ്ഥിരത അടക്കമുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.  

8 /10

ഗ്രീന്‍ലാന്‍ഡിന്റെ നിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ച് എതിരഭിപ്രായം പറയുന്ന യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് മേല്‍ കൂടുതല്‍ തീരുവ ചുമത്തുമെന്ന അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനവും ഇറാനെതിരെ സൈനിക നീക്കം നടത്താന്‍ അമേരിക്ക ആലോചിക്കുന്നതായുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുമാണ് വിപണിയില്‍ അസ്ഥിരതയ്ക്കുള്ള പ്രധാന കാരണം.

9 /10

ഈ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയില്‍ സ്വര്‍ണത്തിലേക്ക് കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ എത്തിയതാണ് വില ഇപ്പോഴും ഉയര്‍ന്നു നില്‍ക്കാന്‍ കാരണമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

10 /10

ജനുവരി മാസത്തെ സ്വർണവില  ജനുവരി 01: 99,040, ജനുവരി 02: 99,880, ജനുവരി 03: 99,600, ജനുവരി 03: 99,600, ജനുവരി 04: 99,600, ജനുവരി 05: 1,00760 (രാവിലെ), ജനുവരി 05: 1,01080 (ഉച്ചയ്ക്ക്), ജനുവരി 05: 1,01360 (വൈകുന്നേരം), ജനുവരി 06: 1,01,800, ജനുവരി 07: 1,022,80 (രാവിലെ), ജനുവരി 07: 1,01,400 (വൈകുന്നേരം), ജനുവരി 08: 1,01,200, ജനുവരി 09: 1,02,160, ജനുവരി 10: 1,03,000, ജനുവരി 11: 1,03,000, ജനുവരി 12: 1,04,240, ജനുവരി 13: 1,04,240, ജനുവരി 14: 1,053,20 (രാവിലെ), ജനുവരി 14: 1,05,000 (വൈകുന്നേരം), ജനുവരി 15: 1,05,320 (രാവിലെ), ജനുവരി 15: 1,05,500 (വൈകുന്നേരം), ജനുവരി 16:  1,05,160, ജനുവരി 17:  1,05,440,  ജനുവരി 18:  1,05,440, ജനുവരി 19:  1,06,840 (രാവിലെ), ജനുവരി 19:  1,07,240 (വൈകുന്നേരം), ജനുവരി 20:  1,08,800 (രാവിലെ), ജനുവരി 20:  1,10,400 (ഉച്ചയ്ക്ക്), ജനുവരി 20:  1,09,840 (വൈകുന്നേരം), ജനുവരി 21:  1,13,520 (രാവിലെ), ജനുവരി 21:  1,15,320 (ഉച്ചയ്ക്ക്), ജനുവരി 21:  1,14,840 (വൈകുന്നേരം), ജനുവരി 22:  1,13,160, ജനുവരി 23:  1,17,120  (രാവിലെ), ജനുവരി 23:  1,15,240 (വൈകുന്നേരം), ജനുവരി 24:  1,16,320  (രാവിലെ), ജനുവരി 24:  1,17,520 (വൈകുന്നേരം), ജനുവരി 25:  1,17,520, ജനുവരി 26:  1,19,320  (രാവിലെ), ജനുവരി 26:  1,18,760 (വൈകുന്നേരം), ജനുവരി 27: 1,18,760

Gold price Gold rate Kerala gold rate ഇന്നത്തെ സ്വർണവില കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില സ്വർണവില

Next Gallery

Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

You May Like

Sponsored by Taboola