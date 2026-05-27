Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 440 രൂപ

Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 440 രൂപ

Written ByAjitha KumariUpdated byAjitha Kumari
Published: May 27, 2026, 11:33 AM IST|Updated: May 27, 2026, 11:43 AM IST

Gold Rate in Kerala Today 27 May 2026: സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം സാധാരണക്കാരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

Kerala Gold Rate Today1/7

സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്നും ആശ്വാസം.  തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിനവും വിലയിൽ ഇടിവ്

Gold Rate Today2/7

ഇന്ന് ഒരു പവന് 440 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇന്നലെ 360 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു

One Pavan Rate In Kerala3/7

വില കുറഞ്ഞതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില 116080 രൂപയായിട്ടുണ്ട്.

One Gram Gold Rate today4/7

ഗ്രാമിന് ഇന്ന് 55 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമ സ്വർണ്ണത്തിന് 14,510 രൂപയാണ് നിരക്ക്. 

 

Wedding Season5/7

കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വിവാഹ സീസണാണ്.  അതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം സാധാരണക്കാരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

 

Gold Rate6/7

സ്വർണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വിലയോടൊപ്പം പണിക്കൂലി, 3 ശതമാനം ജിഎസ്ടി (GST), ഹാൾമാർക്കിംഗ് ചാർജുകൾ എന്നിവ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു പവൻ ആഭരണത്തിന് ശരാശരി 1.25 ലക്ഷം രൂപയോളം വരും

Gold Rate In May7/7

മെയ് മാസത്തിലെ സ്വർണ്ണവില

മെയ് 01: 1,10,280 (രാവിലെ), മെയ് 01: 1,09,720 (വൈകുന്നേരം), മെയ് 01: 1,10,440 (രാത്രി), മെയ് 02: 1,10,680, മെയ് 03: 1,10,680, മെയ് 04: 1,10,680 (രാവിലെ), മെയ് 04: 1,09,720 (വൈകുന്നേരം), മെയ് 05: 1,09,400, മെയ് 06: 1,10,960 (രാവിലെ), മെയ് 06: 1,11,560 (വൈകുന്നേരം), മെയ് 07: 1,11,800 (രാവിലെ), മെയ് 07:  1,12,200 (വൈകുന്നേരം), മെയ് 08: 1,11,960, മെയ് 09: 1,11,720, മെയ് 10: 1,11,720, മെയ് 11: 1,11,560 (രാവിലെ), മെയ് 11:  1,12,520 (വൈകുന്നേരം), മെയ് 12: 1,12,920, മെയ് 13: 1,23,120 (രാവിലെ), മെയ് 13:  1,18,880 (വൈകുന്നേരം), മെയ് 14: 1,19,040, മെയ് 15: 1,17,400 (രാവിലെ), മെയ് 15:  1,15,800 (വൈകുന്നേരം), മെയ് 16: 1,15,580, മെയ് 17: 1,15,580, മെയ് 18: 1,14,560, മെയ് 19: 1,15,160, മെയ് 20: 1,16,120 (രാവിലെ), മെയ് 20:  1,16,920 (വൈകുന്നേരം), മെയ് 21: 1,17,280, മെയ് 22: 1,16,960, മെയ് 23: 1,16,640, മെയ് 25: 1,16,880, മെയ് 26: 1,16,520, മെയ് 27 ന്: 1,16,080 

Tags:
Gold price
Gold rate
Kerala gold rate
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
സ്വർണവില

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Byju's Founder Jail Sentence: ബൈജു രവീന്ദ്രന് ആറ് മാസം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ച് സിംഗപ്പൂർ

Byju's Founder Jail Sentence: ബൈജു രവീന്ദ്രന് ആറ് മാസം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ച് സിംഗപ്പൂർ

byju raveendran42 min ago
2

സതീശൻ മന്ത്രിസഭയിലെ രണ്ട് പേർക്ക് നേരേയും ഇഡി വരും? കർത്തയുടെ ഡയറിയിൽ പേരുള്ളവർ...

Pinarayi Vijayan1 hr ago
3

'റെയ്ഡിന് പിന്നില്‍ ബിജെപി- കോണ്‍ഗ്രസ് ഗൂഢാലോചന; രാഷ്ട്രീയമായും നിയമപരമായും നേരിടും'

Pinarayi Vijayan2 hrs ago
4

പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും അമൂല്യ വസ്തുക്കൾ കാണാതായി

Padmanabhaswamy temple2 hrs ago
5

മാസപ്പടി കേസിൽ വീണാ വിജയൻ്റെ മൊഴിയെടുത്ത് ഇഡി

Masappadi Case3 hrs ago