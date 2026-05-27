/Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 440 രൂപ

Gold Rate in Kerala Today 27 May 2026: സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം സാധാരണക്കാരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്നും ആശ്വാസം. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിനവും വിലയിൽ ഇടിവ്
ഇന്ന് ഒരു പവന് 440 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇന്നലെ 360 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു
വില കുറഞ്ഞതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില 116080 രൂപയായിട്ടുണ്ട്.
ഗ്രാമിന് ഇന്ന് 55 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമ സ്വർണ്ണത്തിന് 14,510 രൂപയാണ് നിരക്ക്.
കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വിവാഹ സീസണാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം സാധാരണക്കാരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.
സ്വർണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വിലയോടൊപ്പം പണിക്കൂലി, 3 ശതമാനം ജിഎസ്ടി (GST), ഹാൾമാർക്കിംഗ് ചാർജുകൾ എന്നിവ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു പവൻ ആഭരണത്തിന് ശരാശരി 1.25 ലക്ഷം രൂപയോളം വരും
മെയ് മാസത്തിലെ സ്വർണ്ണവില
മെയ് 01: 1,10,280 (രാവിലെ), മെയ് 01: 1,09,720 (വൈകുന്നേരം), മെയ് 01: 1,10,440 (രാത്രി), മെയ് 02: 1,10,680, മെയ് 03: 1,10,680, മെയ് 04: 1,10,680 (രാവിലെ), മെയ് 04: 1,09,720 (വൈകുന്നേരം), മെയ് 05: 1,09,400, മെയ് 06: 1,10,960 (രാവിലെ), മെയ് 06: 1,11,560 (വൈകുന്നേരം), മെയ് 07: 1,11,800 (രാവിലെ), മെയ് 07: 1,12,200 (വൈകുന്നേരം), മെയ് 08: 1,11,960, മെയ് 09: 1,11,720, മെയ് 10: 1,11,720, മെയ് 11: 1,11,560 (രാവിലെ), മെയ് 11: 1,12,520 (വൈകുന്നേരം), മെയ് 12: 1,12,920, മെയ് 13: 1,23,120 (രാവിലെ), മെയ് 13: 1,18,880 (വൈകുന്നേരം), മെയ് 14: 1,19,040, മെയ് 15: 1,17,400 (രാവിലെ), മെയ് 15: 1,15,800 (വൈകുന്നേരം), മെയ് 16: 1,15,580, മെയ് 17: 1,15,580, മെയ് 18: 1,14,560, മെയ് 19: 1,15,160, മെയ് 20: 1,16,120 (രാവിലെ), മെയ് 20: 1,16,920 (വൈകുന്നേരം), മെയ് 21: 1,17,280, മെയ് 22: 1,16,960, മെയ് 23: 1,16,640, മെയ് 25: 1,16,880, മെയ് 26: 1,16,520, മെയ് 27 ന്: 1,16,080