  • Malayalam News
  • Photos
  • Kerala Gold Rate Today: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വമ്പൻ വർദ്ധനവ്; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 2360 രൂപ!

Kerala Gold Rate Today: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വമ്പൻ വർദ്ധനവ്; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 2360 രൂപ!

Kerala Latest Gold Rate: സംസ്ഥാനത്ത് റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർണവില കുതിക്കുകയാണ്.
1 /9

സംസ്ഥാനത്ത് റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർണവില കുതിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പവന് വർധിച്ചത് ഒറ്റയടിക്ക് 2360 രൂപയാണ്.  ഇതോടെ സ്വർണ്ണവില 120000 കഴിഞ്ഞു.

2 /9

ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില പവന് 1,21, 120 രൂപയാണ്.

3 /9

ഗ്രാമിന് 295 രൂപ വര്‍ധിച്ച്  15,140 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഏറെ നാളുകള്‍ക്ക് ശേഷം ഇന്നലെ സ്വര്‍ണവിലയില്‍ മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.   

4 /9

തിങ്കളാഴ്ച രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,19,320 രൂപയാണ് ഇന്ന് തിരുത്തികുറിച്ചത്. സ്വർണവില ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷം കടന്നത് ഡിസംബര്‍ 23 നാണ്.

5 /9

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ സ്വര്‍ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്.   

6 /9

ആഗോള വിപണിയില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന അസ്ഥിരത അടക്കമുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.

7 /9

ഗ്രീന്‍ലാന്‍ഡിന്റെ നിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ച് എതിരഭിപ്രായം പറയുന്ന യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് മേല്‍ കൂടുതല്‍ തീരുവ ചുമത്തുമെന്ന അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനവും ഇറാനെതിരെ സൈനിക നീക്കം നടത്താന്‍ അമേരിക്ക ആലോചിക്കുന്നതായുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുമാണ് വിപണിയില്‍ അസ്ഥിരതയ്ക്കുള്ള പ്രധാന കാരണം. 

8 /9

ഈ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയില്‍ സ്വര്‍ണത്തിലേക്ക് കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ എത്തിയതാണ് വില ഇപ്പോഴും ഉയര്‍ന്നു നില്‍ക്കാന്‍ കാരണമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

9 /9

ജനുവരി മാസത്തെ സ്വർണവില  ജനുവരി 01: 99,040, ജനുവരി 02: 99,880, ജനുവരി 03: 99,600, ജനുവരി 03: 99,600, ജനുവരി 04: 99,600, ജനുവരി 05: 1,00760 (രാവിലെ), ജനുവരി 05: 1,01080 (ഉച്ചയ്ക്ക്), ജനുവരി 05: 1,01360 (വൈകുന്നേരം), ജനുവരി 06: 1,01,800, ജനുവരി 07: 1,022,80 (രാവിലെ), ജനുവരി 07: 1,01,400 (വൈകുന്നേരം), ജനുവരി 08: 1,01,200, ജനുവരി 09: 1,02,160, ജനുവരി 10: 1,03,000, ജനുവരി 11: 1,03,000, ജനുവരി 12: 1,04,240, ജനുവരി 13: 1,04,240, ജനുവരി 14: 1,053,20 (രാവിലെ), ജനുവരി 14: 1,05,000 (വൈകുന്നേരം), ജനുവരി 15: 1,05,320 (രാവിലെ), ജനുവരി 15: 1,05,500 (വൈകുന്നേരം), ജനുവരി 16:  1,05,160, ജനുവരി 17:  1,05,440,  ജനുവരി 18:  1,05,440, ജനുവരി 19:  1,06,840 (രാവിലെ), ജനുവരി 19:  1,07,240 (വൈകുന്നേരം), ജനുവരി 20:  1,08,800 (രാവിലെ), ജനുവരി 20:  1,10,400 (ഉച്ചയ്ക്ക്), ജനുവരി 20:  1,09,840 (വൈകുന്നേരം), ജനുവരി 21:  1,13,520 (രാവിലെ), ജനുവരി 21:  1,15,320 (ഉച്ചയ്ക്ക്), ജനുവരി 21:  1,14,840 (വൈകുന്നേരം), ജനുവരി 22:  1,13,160, ജനുവരി 23:  1,17,120  (രാവിലെ), ജനുവരി 23:  1,15,240 (വൈകുന്നേരം), ജനുവരി 24:  1,16,320  (രാവിലെ), ജനുവരി 24:  1,17,520 (വൈകുന്നേരം), ജനുവരി 25:  1,17,520, ജനുവരി 26:  1,19,320  (രാവിലെ), ജനുവരി 26:  1,18,760 (വൈകുന്നേരം), ജനുവരി 27: 1,18,760, ജനുവരി 28: 1,21, 120 

Gold price Gold rate Kerala gold rate ഇന്നത്തെ സ്വർണവില കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില സ്വർണവില

