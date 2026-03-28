Gold Rate Kerala Today: പൊന്ന് വീണ്ടും കുതിക്കുന്നു! ഇന്നും കൂടി വില; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...

Gold Rate in Kerala Today 28 march 2026: സ്വർണവിലയിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി വലിയ ചാഞ്ചാട്ടമാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ന് സ്വർണവിലയിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന മാറ്റം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് സ്വർണത്തിന് എത്രയാണ് വിലയെന്ന് അറിയാം...
സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ സ്വർണവില കൂടിയും കുറഞ്ഞും നിൽക്കുകയാണ്. ഇന്ന് വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 1,840 രൂപയാണ് ഒരു പവന് ഇന്ന് കൂടിയത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,08,600 രൂപയായി.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 230 രൂപ കൂടി 13,575 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
മാർച്ച് 23ന് സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെ എത്തിയിരുന്നു. 99,480 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് സ്വർണത്തിന് വില. എന്നാൽ അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം തന്നെ വില വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലേക്ക് കയറിയിരുന്നു.
മാർച്ച് 1ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,26,920 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക്.
Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ, പക്ഷേ ഒരൽപം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്! വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില