Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ് തുടരുന്നു; 3 ദിവസത്തിനിടെ കുറഞ്ഞത് 2500 രൂപ

Written By Ajitha Kumari
Published: May 28, 2026, 11:31 AM IST|Updated: May 28, 2026, 12:05 PM IST

Gold Rate in Kerala Today 28 May 2026: ആഗോള വിപണിയില്‍ എണ്ണവില ഉയര്‍ന്നതാണ് സ്വര്‍ണവിലയിൽ പ്രതിഫലിച്ചത്.

Kerala Gold Rate1/12

സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ് തുടരുന്നു. ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 560 രൂപയാണ്.

One Pavan RAte In Kerala2/12

ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 560 രൂപയാണ്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വില 1,14,400 രൂപയാണ്.

One Gram RAte Today3/12

ഗ്രാമിന് ഇന്ന് 70 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്.  ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമിന്റെ ഇന്നത്തെ വില14,305 ആയിട്ടുണ്ട്.

 

Oil Price Increased4/12

ആഗോള വിപണിയില്‍ എണ്ണവില ഉയര്‍ന്നതാണ് സ്വര്‍ണവിലഇയിൽ പ്രതിഫലിച്ചത്. നിലവില്‍ ഇന്ത്യ മുഖ്യമായി ആശ്രയിക്കുന്ന ബ്രെന്‍ഡ് ക്രൂഡിന്റെ വില ബാരലിന് 100 ഡോളറില്‍ താഴെയാണ്. 

Middle East Conflict5/12

പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന് അയവ് വരുത്തി അമേരിക്കയും ഇറാനും ഉടന്‍ തന്നെ സമാധാന കരാറില്‍ എത്തിച്ചേരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ എണ്ണവില കുറയാന്‍ കാരണം

US-Iran Attack6/12

ഇറാനെതിരെയുള്ള ആക്രമണം അമേരിക്ക പുനരാരംഭിച്ചത് ഹോര്‍മുസ് വഴിയുള്ള എണ്ണ നീക്കത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയാണ് എണ്ണവില വീണ്ടും ഉയര്‍ന്നത്.

 

Dolar Value Will Rise?7/12

അമേരിക്കന്‍ ഡോളര്‍ കൂടുതല്‍ ശക്തിയാര്‍ജിക്കുമെന്ന പ്രവചനങ്ങളും സ്വര്‍ണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. യുഎസ് ഫെഡറല്‍ റിസര്‍വ് പലിശനിരക്ക് ഉയര്‍ത്താന്‍ ആലോചിക്കുന്നതായും  റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തില്‍ ഒരു തീരുമാനം വന്നാല്‍ ഡോളറിന്റെ മൂല്യം വീണ്ടും ഉയരുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടല്‍ സ്വര്‍ണവിലയില്‍ പ്രതിഫലിച്ചേക്കാമെന്നും സൂചനയുണ്ട്

Highest Record Rate In january8/12

ജനുവരി 29ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,31,160 രൂപയാണ് സ്വര്‍ണ വിലയിലെ റെക്കോര്‍ഡ് കുതിപ്പ്. 

Rate Crossed 1 lakh in December9/12

ഡിസംബര്‍ 23 നാണ് സ്വർണ്ണവില പവന് ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷം കടന്നത്.  

 

Wedding Season In Kerala10/12

കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വിവാഹ സീസണാണ്.  അതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം സാധാരനാക്കാരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

Exact Gold Rate Today11/12

സ്വർണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വിലയോടൊപ്പം പണിക്കൂലി, 3 ശതമാനം ജിഎസ്ടി (GST), ഹാൾമാർക്കിംഗ് ചാർജുകൾ എന്നിവ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു പവൻ ആഭരണത്തിന് ശരാശരി 1.25 ലക്ഷം രൂപയോളം വരും.

Gold Rate In May12/12

മെയ് മാസത്തിലെ സ്വർണ്ണവില

മെയ് 01: 1,10,280 (രാവിലെ), മെയ് 01: 1,09,720 (വൈകുന്നേരം), മെയ് 01: 1,10,440 (രാത്രി), മെയ് 02: 1,10,680, മെയ് 03: 1,10,680, മെയ് 04: 1,10,680 (രാവിലെ), മെയ് 04: 1,09,720 (വൈകുന്നേരം), മെയ് 05: 1,09,400, മെയ് 06: 1,10,960 (രാവിലെ), മെയ് 06: 1,11,560 (വൈകുന്നേരം), മെയ് 07: 1,11,800 (രാവിലെ), മെയ് 07:  1,12,200 (വൈകുന്നേരം), മെയ് 08: 1,11,960, മെയ് 09: 1,11,720, മെയ് 10: 1,11,720, മെയ് 11: 1,11,560 (രാവിലെ), മെയ് 11:  1,12,520 (വൈകുന്നേരം), മെയ് 12: 1,12,920, മെയ് 13: 1,23,120 (രാവിലെ), മെയ് 13:  1,18,880 (വൈകുന്നേരം), മെയ് 14: 1,19,040, മെയ് 15: 1,17,400 (രാവിലെ), മെയ് 15:  1,15,800 (വൈകുന്നേരം), മെയ് 16: 1,15,580, മെയ് 17: 1,15,580, മെയ് 18: 1,14,560, മെയ് 19: 1,15,160, മെയ് 20: 1,16,120 (രാവിലെ), മെയ് 20:  1,16,920 (വൈകുന്നേരം), മെയ് 21: 1,17,280, മെയ് 22: 1,16,960, മെയ് 23: 1,16,640, മെയ് 25: 1,16,880, മെയ് 26: 1,16,520, മെയ് 27 ന്: 1,16,080എം മെയ് 27 ന് വൈകുന്നേരം: 115000 , മെയ് 28 ന് 1,14,400

