Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; പവന് 94,000 കടന്നു

Gold Rate in Kerala Today 28 November 2025: സ്വർണവില കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുകയാണ്

 

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി

 
ഇന്ന് ഒരു പവന് 520 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 94,200 രൂപയിലെത്തി സ്വർണ്ണവില. ഒരു ഗ്രാമിന് 65 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 11,775 രൂപയിലുമെത്തി വിപണിനിരക്ക്  

ഇന്നലെ ഒരു പവന് 93,680 രൂപയും ഗ്രാമിന് 11,710 രൂപയുമായിരുന്നു വിപണിനിരക്ക്  

ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് നവംബർ 5നാണ്. 89,080 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന് നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 13ാം തീയതിയാണ്. 94,320 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് ഒരു പവന്‍ സ്വർണ്ണത്തിന്‍റെ വില   

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 94,200 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം     

നവംബർ മാസത്തെ ഇതുവരെയുള്ള നിരക്കുകൾ നോക്കാം: നവംബർ 1- 90,200, നവംബർ 2- 90,200, നവംബർ 3- 90,320, നവംബർ 4- 89,800, നവംബർ 5- 89,080, നവംബർ 6- 89,400, നവംബർ 6- 89,880, നവംബർ 7- 89,480, നവംബർ 8- 89,480, നവംബർ 9- 89,480, നവംബർ 10- 90,360, നവംബർ 10- 90,800, നവംബർ 11- 92,600, നവംബർ 11- 92,280, നവംബർ 12- 92,040, നവംബർ 13- 93,720, നവംബർ 13- 94,320, നവംബർ 14- 93,760, നവംബർ 14- 93,160, നവംബർ 15- 91,720, നവംബർ 16- 91,720, നവംബർ 17- 91,640, നവംബർ 17- 91,960, നവംബർ 18- 90,680, നവംബർ 19- 91,560, നവംബർ 20- 91,440, നവംബർ 20- 91,120, നവംബർ 21- 91,280, നവംബർ 21- 90,920, നവംബർ 22- 92,280, നവംബർ 23- 92,280, നവംബർ 24- 91,760, നവംബർ 25- 93,160, നവംബർ 26- 93,800, നവംബർ 27- 93,680, നവംബർ 28- 94,200.

