Gold Rate Kerala Today: ചാഞ്ചാടിയാടി സ്വർണ്ണനിരക്ക്; ഇന്നത്തെ വിലയറിയാം

Gold Rate in Kerala 29 April 2026: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് വർദ്ധനവ്
ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര രൂപ നൽകണം?
ഇന്ന് സ്വർണ്ണവില മുകളിലേക്ക്. ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് 320 രൂപ ഉയരർന്ന് 1,11,000 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 40 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 13,875 രൂപയിലുമാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.
ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് രാവിലെ 1,12,200 രൂപയും ഉച്ചയ്ക്ക് 1,11,400 രൂപയും വൈകുന്നേരം 1,10,680 രൂപയുമായിരുന്നു വിപണിനിരക്ക്.
ഈ മാസം ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 18, 19 തീയതികളിലാണ്. ഒരു പവന് 1,14,240 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.
ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടാം തീയതിയായിരുന്നു. 1,09,240 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 1,11,000 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഈ മാസത്തെ നിരക്കുകള് നോക്കാം: ഏപ്രിൽ 1- 1,11,080, ഏപ്രിൽ 1- 1,12,160, ഏപ്രിൽ 2- 1,11,040, ഏപ്രിൽ 2- 1,09,240, ഏപ്രിൽ 3- 1,10,680, ഏപ്രിൽ 4- 1,10,680, ഏപ്രിൽ 5- 1,10,680, ഏപ്രിൽ 6- 1,09,360, ഏപ്രിൽ 6- 1,10,480, ഏപ്രിൽ 7- 1,09,880, ഏപ്രിൽ 8- 1,12,800, ഏപ്രിൽ 9- 1,11,080, ഏപ്രിൽ 9- 1,11,600, ഏപ്രിൽ 10- 1,12,200, ഏപ്രിൽ 10- 1,11,720, ഏപ്രിൽ 11- 1,12,080, ഏപ്രിൽ 12- 1,12,080, ഏപ്രിൽ 13- 1,11,800, ഏപ്രിൽ 14- 1,12,880, ഏപ്രിൽ 15- 1,13,920, ഏപ്രിൽ 16- 1,14,080, ഏപ്രിൽ 17- 1,13,800, ഏപ്രിൽ 17- 1,13,640, ഏപ്രിൽ 18- 1,14,240, ഏപ്രിൽ 19- 1,14,240, ഏപ്രിൽ 20- 1,13,880, ഏപ്രിൽ 21- 1,13,880, ഏപ്രിൽ 22- 1,13,480, ഏപ്രിൽ 23- 1,12,600, ഏപ്രിൽ 23- 1,13,200, ഏപ്രിൽ 24- 1,12,160, ഏപ്രിൽ 24- 1,12,960, ഏപ്രിൽ 25- 1,12,960, ഏപ്രിൽ 26- 1,12,960, ഏപ്രിൽ 27- 1,13,240, ഏപ്രിൽ 27- 1,12,720, ഏപ്രിൽ 28- 1,13,880, ഏപ്രിൽ 20- 1,13,880, ഏപ്രിൽ 20- 1,12,200, ഏപ്രിൽ 28- 1,11,400, ഏപ്രിൽ 28- 1,10,680, ഏപ്രിൽ 90- 1,11,000.
