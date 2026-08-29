/Gold Rate Kerala Today: ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 2000 രൂപയിലധികം; ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയണ്ടേ?

Gold Rate in Kerala Today 29 August 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് സ്വർണവിലയിലെ മാറ്റം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 2120 രൂപയാണ്. ഇതോടെ പവന്റെ വില 1,16,040 രൂപയായി കുറഞ്ഞു.
ഒരു ഗ്രാമിന് 265 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,505 രൂപ നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വിലയിൽ വലിയ കുതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സ്വർണവില താഴേക്കിറങ്ങുകയാണ്.
ആഗോള വിപണിയിലെ സമ്മർദമാണ് സ്വർണവിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.