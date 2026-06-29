/Gold Rate Kerala Today: വൈകിട്ടോടെ താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില! ഒരു പവന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...

Gold Rate in Kerala Today 29 June 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുകയാണ്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ വീണ്ടും സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കുകയാണ്.
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം...
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...
സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്. വൈകുന്നേരത്തോടെ 800 രൂപയാണ് ഒരു പവന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ പവന്റെ വില 1,04,080 രൂപയായിരിക്കുകയാണ്.
ഒരു ഗ്രാമിന് 100 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. നിലവിൽ ഗ്രാമിന്റെ വില 13,010 രൂപയാണ്.
ഇന്ന് രാവിലെയും സ്വർണവില കുറഞ്ഞിരുന്നു. 680 രൂപയായിരുന്നു രാവിലെ പവന് കുറഞ്ഞത്. ഗ്രാമിന് 85 രൂപയും കുറഞ്ഞിരുന്നു.
ജൂൺ 25 ന് സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവാണ് സ്വർണവിലയിൽ ഉണ്ടായത്.