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Gold Rate Kerala Today: വൈകിട്ടോടെ താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില! ഒരു പവന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...

Written ByKarthika V
Published: Jun 29, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:04 PM IST

Gold Rate in Kerala Today 29 June 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുകയാണ്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ വീണ്ടും സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. 

 

ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം...

 

 

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കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...

 

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സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്. വൈകുന്നേരത്തോടെ 800 രൂപയാണ് ഒരു പവന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ പവന്റെ വില 1,04,080 രൂപയായിരിക്കുകയാണ്. 

 

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ഒരു ​ഗ്രാമിന് 100 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. നിലവിൽ ​ഗ്രാമിന്റെ വില 13,010 രൂപയാണ്. 

 

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ഇന്ന് രാവിലെയും സ്വർണവില കുറഞ്ഞിരുന്നു. 680 രൂപയായിരുന്നു രാവിലെ പവന് കുറഞ്ഞത്. ​ഗ്രാമിന് 85 രൂപയും കുറഞ്ഞിരുന്നു. 

 

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ജൂൺ 25 ന് സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവാണ് സ്വർണവിലയിൽ ഉണ്ടായത്. 

 

TAGS:
Gold price
Gold rate
Kerala gold rate
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
സ്വർണവില

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