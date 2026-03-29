Gold Rate Kerala Today: ഉയർച്ചയുമില്ല താഴ്ച്ചയുമില്ല..! അനക്കമില്ലാതെ സ്വർണവില; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...

Gold Rate in Kerala Today 29 march 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടിയും കുറഞ്ഞും നിൽക്കുന്ന സ്വർണവില ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. 

 

ഇന്നത്തെ സ്വർണവില എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 
കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ‌ ഇന്ന് സ്വർണത്തിന് എത്രയാണ് വിലയെന്ന് അറിയാം...    

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഇന്നലെ വിലയിൽ വർധനവുണ്ടായിരുന്നു. 1,840 രൂപയാണ് ഒരു പവന് ഇന്നലെ കൂടിയത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇപ്പോൾ 1,08,600 രൂപയാണ് വില.  

ഒരു ​ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്നലെ 230 രൂപ കൂടി. 13,575 രൂപയിലാണ് നിലവിൽ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.       

മാർച്ച് 23ന് സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെ എത്തിയിരുന്നു. 99,480 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് സ്വർണത്തിന് വില. എന്നാൽ അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം തന്നെ വില വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലേക്ക് കയറിയിരുന്നു.      

മാർച്ച് 1ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,26,920 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക്.     

