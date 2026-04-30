Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്; ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്രയും..!

Gold Rate in Kerala Today 30 april 2026: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില കൂടി. വില എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം...
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...
160 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വില കൂടിയത്. 1,10,480 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവന്റെ വില.
ഒരു ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,810 രൂപയായി.
ഇന്നലെ രാവിലെ കൂടിയ സ്വർണവില വൈകുന്നേരത്തോടെ താഴേക്കിറങ്ങിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇന്ന് വീണ്ടും വർധിക്കുകയായിരുന്നു.
ഏപ്രിൽ 2ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,09,240 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്. ഏപ്രിൽ 18, 19 തിയതികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ വിലയാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ നിരക്ക്. 1,14,240 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വില.
