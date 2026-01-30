English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rate Kerala Today: വൻ വർധനവിന് പിന്നാലെ സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...

Gold Rate in Kerala Today 30 January 2026: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുതിപ്പ് വലയി ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. 

 

കേരളത്തിൽ‌ ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 5000ൽ അധികം രൂപയുടെ ഇടിവാണ് ഇന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 

 
കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണവില അറിയാം.  

5240 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വില കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ പവന്റെ വില 1,25,120 രൂപയായി.   

​ഗ്രാമിന് 655 രൂപ കുറഞ്ഞ് 15,640 രൂപയായി.  

ഇന്നലെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ സ്വർണവില എത്തിയിരുന്നു. 1,31,160 രൂപയായിരുന്നു ഇന്നലെ രാവിലത്തെ വില. ഉച്ചയോടെ വില കുറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു.   

വെള്ളി വിലയും ഇന്ന് കുറഞ്ഞു. ഒരു ​ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 415 രൂപയായി. 10 ​ഗ്രാമിന് 100 രൂപ കുറഞ്ഞ് 4150 രൂപയുപമായി.

