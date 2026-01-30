Gold Rate Kerala Today: വൻ വർധനവിന് പിന്നാലെ സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...

Gold Rate in Kerala Today 30 January 2026: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുതിപ്പ് വലയി ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.
കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 5000ൽ അധികം രൂപയുടെ ഇടിവാണ് ഇന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണവില അറിയാം.
5240 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വില കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ പവന്റെ വില 1,25,120 രൂപയായി.
ഗ്രാമിന് 655 രൂപ കുറഞ്ഞ് 15,640 രൂപയായി.
ഇന്നലെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ സ്വർണവില എത്തിയിരുന്നു. 1,31,160 രൂപയായിരുന്നു ഇന്നലെ രാവിലത്തെ വില. ഉച്ചയോടെ വില കുറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
വെള്ളി വിലയും ഇന്ന് കുറഞ്ഞു. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 415 രൂപയായി. 10 ഗ്രാമിന് 100 രൂപ കുറഞ്ഞ് 4150 രൂപയുപമായി.