Gold Rate Kerala Today: ദേ താഴേക്ക്..! ചാഞ്ചാടിയാടി സ്വർണ്ണനിരക്ക്

Gold Rate in Kerala 30 March 2026: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് ഇടിവ്
ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര രൂപ നൽകണം?
ഇന്ന് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇടിവ്. ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 600 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,08,000 രൂപയിലെത്തി. ഒരു ഗ്രാമിന് 75 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,500 രൂപയിലുമെത്തി വിപണിനിരക്ക്.
ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 1,08,600 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 13,575 രൂപയുമായിരുന്നു വിപണിനിരക്ക്.
ഈ മാസം ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒന്നാം തീയതിയാണ്. 1,26,920 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക്.
ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 23ാം തീയതി ഉച്ചയോടെയാണ്. 99,480 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.
ഈ മാസത്തെ നിരക്കുകള് നോക്കാം: മാർച്ച് 1- 1,26,920, മാർച്ച് 2- 1,24,520, മാർച്ച് 2- 1,25,040, മാർച്ച് 3- 1,24,680, മാർച്ച് 3- 1,22,920, മാർച്ച് 4- 1,20,640, മാർച്ച് 5- 1,19,920, മാർച്ച് 5- 1,19,440, മാർച്ച് 6- 1,18,880, മാർച്ച് 6- 1,18,160, മാർച്ച് 7- 1,20,000, മാർച്ച് 8- 1,20,000, മാർച്ച് 9- 1,18,560, മാർച്ച് 10- 1,19,080, മാർച്ച് 11- 1,19,760, മാർച്ച് 11- 1,19,320, മാർച്ച് 12- 1,18,960, മാർച്ച് 13- 1,18,240, മാർച്ച് 13- 1,17,840, മാർച്ച് 14- 1,17,080, മാർച്ച് 15- 1,17,080, മാർച്ച് 16- 1,16,720, മാർച്ച് 16- 1,15,440, മാർച്ച് 17- 1,16,320, മാർച്ച് 17- 1,15,920, മാർച്ച് 18- 1,15,680, മാർച്ച് 18- 1,15,440, മാർച്ച് 19- 1,13,400, മാർച്ച് 19- 1,11,400, മാർച്ച് 19- 1,10,200, മാർച്ച് 20- 1,10,680, മാർച്ച് 20- 1,09,240, മാർച്ച് 21- 1,07,040, മാർച്ച് 22- 1,07,040, മാർച്ച് 23- 1,02,680, മാർച്ച് 23- 99,480, മാർച്ച് 23- 1,01,080, മാർച്ച് 23- 1,05,080, മാർച്ച് 24- 1,02,920, മാർച്ച് 24- 1,04,800, മാർച്ച് 25- 1,07,560, മാർച്ച് 25- 1,08,200, മാർച്ച് 26- 1,07,720, മാർച്ച് 26- 1,06,000, മാർച്ച് 27- 1,06,120, മാർച്ച് 27- 1,06,760, മാർച്ച് 28- 1,08,600, മാർച്ച് 29- 1,08,600, മാർച്ച് 30- 1,08,000.
April Month Lucky Zodiac Signs: ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഭാഗ്യം ഈ രാശിക്കാർക്കൊപ്പം; നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?