Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പിന് ബ്രേക്കിട്ട് താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില; ഇന്ന് വൻ ഇടിവ്, നിരക്കറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 31 January 2026: സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ കുതിപ്പിന് പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി സ്വർണവില താഴേക്കിറങ്ങുകയാണ്.
ഇന്ന് കേരളത്തിലെ സ്വർണവിലയിൽ വലിയ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണ നിരക്കറിയാം...
ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 6,320 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ പവന്റെ വില 1,17,760 എന്ന നിരക്കിലേക്കെത്തി.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 790 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 14,720 രൂപയായി.
24 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു പവന് 6,896 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,28,464 രൂപയായി.
1 ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തിന് മുകളിലേക്കെത്തിയ സ്വർണവിലയാണ് ഇപ്പോൾ താഴേക്കിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
