  Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പിന് ബ്രേക്കിട്ട് താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില; ഇന്ന് വൻ ഇടിവ്, നിരക്കറിയാം...

Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പിന് ബ്രേക്കിട്ട് താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില; ഇന്ന് വൻ ഇടിവ്, നിരക്കറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 31 January 2026: സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ കുതിപ്പിന് പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി സ്വർണവില താഴേക്കിറങ്ങുകയാണ്. 

 

 

ഇന്ന് കേരളത്തിലെ സ്വർണവിലയിൽ വലിയ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 

 
കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണ നിരക്കറിയാം...  

ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 6,320 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ പവന്റെ വില 1,17,760 എന്ന നിരക്കിലേക്കെത്തി.   

ഒരു ​ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 790 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ​ഗ്രാമിന് 14,720 രൂപയായി.   

24 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു പവന് 6,896 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,28,464 രൂപയായി.   

1 ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തിന് മുകളിലേക്കെത്തിയ സ്വർണവിലയാണ് ഇപ്പോൾ താഴേക്കിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.   

Gold price Gold rate Kerala gold rate ഇന്നത്തെ സ്വർണവില കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില സ്വർണവില

