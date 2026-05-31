Gold Rate Kerala Today: തുടർച്ചയായ ഇടിവിന് പിന്നാലെ അനക്കമില്ലാതെ സ്വർണവില; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...

Written ByKarthika V
Published: May 31, 2026, 09:59 AM IST|Updated: May 31, 2026, 09:59 AM IST

Gold Rate in Kerala Today 31 May 2026: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...

 

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് സ്വർണവ്യാപാരം എങ്ങനെ?

 

ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. കഴിഞ്ഞ 5 ദിവസമായി സ്വർണവില താഴേക്കിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെയും വില കുറഞ്ഞിരുന്നു. 

 

ഇന്നലത്തെ അതേ നിരക്കിലാണ് ഇന്നും സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. മെയ് മാസം അവസാനിക്കുമ്പോൾ പൊന്നിന്റെ വില താഴേക്കിറങ്ങുന്നത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസമാണ്. 

 

ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 14,395 രൂപയും ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,15,160 രൂപ എന്ന നിരക്കിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

 

18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു ഗ്രാമിന് 11,830 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.  94,640 രൂപയാണ് 18 കാരറ്റിന്റെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്.

 

ആഗോളവിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും ഓഹരി വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

 

