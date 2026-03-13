Gold Rate Kerala Today: ഉച്ചയോടെ വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് എത്ര കൊടുക്കണം?

Gold Rate in Kerala 13 March 2026: ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലെത്തി സ്വർണ്ണനിരക്ക്
സ്വര്ണ്ണവില വീണ്ടും താഴേക്ക്..!
ഇന്ന് സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും താഴേക്ക് കുതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ പവന് 720 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,18240 രൂപയിലെത്തിയ സ്വർണ്ണവില ഉച്ചയോടെ വീണ്ടും 400 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,17,840 രൂപയിലെത്തി.
രാവിലെ 14,780 രൂപ ആയിരുന്നു ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില. ഉച്ചയോടെ വീണ്ടും 50 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,730 രൂപയിൽ എത്തി. ഇതോടെ ഇന്ന് മാത്രം 1,129 രൂപയിലെത്തി സ്വർണ്ണനിരക്ക്.
ഈ മാസം ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒന്നാം തീയതിയാണ്. 1,26,920 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക്. ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇന്നാണ്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും പവന് 1,17,840 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.
ഈ മാസത്തെ നിരക്കുകള് നോക്കാം: മാർച്ച് 1- 1,26,920, മാർച്ച് 2- 1,24,520, മാർച്ച് 2- 1,25,040, മാർച്ച് 3- 1,24,680, മാർച്ച് 3- 1,22,920, മാർച്ച് 4- 1,20,640, മാർച്ച് 5- 1,19,920, മാർച്ച് 5- 1,19,440, മാർച്ച് 6- 1,18,880, മാർച്ച് 6- 1,18,160, മാർച്ച് 7- 1,20,000, മാർച്ച് 8- 1,20,000, മാർച്ച് 9- 1,18,560, മാർച്ച് 10- 1,19,080, മാർച്ച് 11- 1,19,760, മാർച്ച് 11- 1,19,320, മാർച്ച് 12- 1,18,960, മാർച്ച് 13- 1,18,240, മാർച്ച് 13- 1,17,840.
