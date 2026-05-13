Gold Rate Kerala Today: നേരിയ ആശ്വാസം, രാവിലെ റോക്കറ്റ് പോലെ കുതിച്ച സ്വർണ്ണവില ഉച്ചയോടെ കുറഞ്ഞു

Written ByVishnupriya SUpdated byVishnupriya S
Published: May 13, 2026, 02:03 PM IST|Updated: May 13, 2026, 02:03 PM IST

Gold Rate in Kerala Today 13 may 2026: സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങാന്‍ പോവാണോ? ഇപ്പോഴത്തെ വില അറിയണ്ടേ?

 

1/7

ഇന്ന് രാവിലെ മുകളിലേക്ക് കുതിച്ച സ്വർണ്ണവില ഉച്ചയോടെ താഴേക്കിറങ്ങി. ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഉച്ചയോടെ 4,320 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,18,800 രൂപയായി.

 

2/7

ഗ്രാമിന് ഉച്ചയോടെ 540 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,850 രൂപയിലുമെത്തി വിപണിനിരക്ക്. 

 

3/7

രാവിലെ ഒരു പവന് ഒറ്റയടിക്ക് 10,200 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 1,23,120 രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു സ്വർണ്ണവനിരക്ക്. എന്നാലിത് ഉച്ചയോടെ നേരിയ ആശ്വാസത്തിൽ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു.

 

4/7

ഈ മാസം ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ന് രാവിലെയാണ്.

 

5/7

ഈ മാസം ഏറ്റവും കുറവ് നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 5ാം തീയതി ആയിരുന്നു. 1,09,400 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.

 

6/7

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഉച്ചയോടെ 1,18,800 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

 

7/7

ഈ മാസത്തെ നിരക്കുകള്‍ നോക്കാം: മെയ് 1- 1,11,720, മെയ് 1- 1,10,280, മെയ് 1- 1,09,720, മെയ് 1- 1,10,440, മെയ് 2- 1,10,680, മെയ് 3- 1,10,680, മെയ് 4- 1,10,680, മെയ് 4- 1,09,720, മെയ് 5- 1,09,400, മെയ് 6- 1,10,960, മെയ് 6- 1,11,560, മെയ് 7- 1,11,800, മെയ് 7- 1,12,200, മെയ് 8- 1,11,960, മെയ് 9- 1,11,720, മെയ് 10- 1,11,720, മെയ് 11- 1,11,560, മെയ് 11- 1,12,520, മെയ് 12- 1,12,920, മെയ് 13- 1,23,120, മെയ് 13- 1,18,800.

 

