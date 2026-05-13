/Gold Rate Kerala Today: നേരിയ ആശ്വാസം, രാവിലെ റോക്കറ്റ് പോലെ കുതിച്ച സ്വർണ്ണവില ഉച്ചയോടെ കുറഞ്ഞു

Gold Rate in Kerala Today 13 may 2026: സ്വര്ണ്ണം വാങ്ങാന് പോവാണോ? ഇപ്പോഴത്തെ വില അറിയണ്ടേ?
ഇന്ന് രാവിലെ മുകളിലേക്ക് കുതിച്ച സ്വർണ്ണവില ഉച്ചയോടെ താഴേക്കിറങ്ങി. ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഉച്ചയോടെ 4,320 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,18,800 രൂപയായി.
ഗ്രാമിന് ഉച്ചയോടെ 540 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,850 രൂപയിലുമെത്തി വിപണിനിരക്ക്.
രാവിലെ ഒരു പവന് ഒറ്റയടിക്ക് 10,200 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 1,23,120 രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു സ്വർണ്ണവനിരക്ക്. എന്നാലിത് ഉച്ചയോടെ നേരിയ ആശ്വാസത്തിൽ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു.
ഈ മാസം ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ന് രാവിലെയാണ്.
ഈ മാസം ഏറ്റവും കുറവ് നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 5ാം തീയതി ആയിരുന്നു. 1,09,400 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഉച്ചയോടെ 1,18,800 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഈ മാസത്തെ നിരക്കുകള് നോക്കാം: മെയ് 1- 1,11,720, മെയ് 1- 1,10,280, മെയ് 1- 1,09,720, മെയ് 1- 1,10,440, മെയ് 2- 1,10,680, മെയ് 3- 1,10,680, മെയ് 4- 1,10,680, മെയ് 4- 1,09,720, മെയ് 5- 1,09,400, മെയ് 6- 1,10,960, മെയ് 6- 1,11,560, മെയ് 7- 1,11,800, മെയ് 7- 1,12,200, മെയ് 8- 1,11,960, മെയ് 9- 1,11,720, മെയ് 10- 1,11,720, മെയ് 11- 1,11,560, മെയ് 11- 1,12,520, മെയ് 12- 1,12,920, മെയ് 13- 1,23,120, മെയ് 13- 1,18,800.