Gold Rate Kerala Today: ഉച്ചക്ക് വീണ്ടും കത്തിക്കയറി സ്വർണ വില; പവന് ഇന്ന് കൂടിയത് 5,240 രൂപ

Gold Rate in Kerala 28 February 2026: ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില എത്രയെന്ന് നോക്കാം
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന് നിരക്കിലെത്തി സ്വര്ണ്ണവില
ഇന്ന് സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കുതിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്ക് പവന് 2,920 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 1,23,720 രൂപയിലെത്തി. ഒരു ഗ്രാമിന് 365 രൂപ കൂടി 15,465 രൂപയിലുമെത്തി വിപണി നിരക്ക്.
രാവിലെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് 2,320 രൂപ വര്ദ്ധിച്ച് 1,20,800 രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു. ഉചയ്ക്ക് കൂടിയ വില കൂടിയായപ്പോൾ ഇന്ന് സ്വർണ്ണത്തിന് വർദ്ധിച്ചത് 5,240 രൂപയാണ്.
ഈ മാസം ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇന്നാണ്. ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടാം തീയതിയും 1,07,920 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും പവന് 1,23,720 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.
ഈ മാസത്തെ നിരക്കുകള് നോക്കാം: ഫെബ്രുവരി 1- 1,17,760, ഫെബ്രുവരി 2- 1,11,120, ഫെബ്രുവരി 2- 1,07,920, ഫെബ്രുവരി 2- 1,09,920, ഫെബ്രുവരി 2- 1,12,320, ഫെബ്രുവരി 3- 1,11,280, ഫെബ്രുവരി 3- 1,12,880, ഫെബ്രുവരി 4- 1,17,720, ഫെബ്രുവരി 4- 1,16,920, ഫെബ്രുവരി 5- 1,13,240, ഫെബ്രുവരി 6- 1,11,720, ഫെബ്രുവരി 6- 1,12,720, ഫെബ്രുവരി 7- 1,14,840, ഫെബ്രുവരി 8- 1,14,840, ഫെബ്രുവരി 9- 1,16,480, ഫെബ്രുവരി 9- 1,15,800, ഫെബ്രുവരി 10- 1,15,800, ഫെബ്രുവരി 10- 1,16,440, ഫെബ്രുവരി 11- 1,16,240, ഫെബ്രുവരി 11- 1,17,040, ഫെബ്രുവരി 12- 1,16,160, ഫെബ്രുവരി 13- 1,14,240, ഫെബ്രുവരി 13- 1,13,760, ഫെബ്രുവരി 14- 1,15,680, ഫെബ്രുവരി 15- 1,15,680, ഫെബ്രുവരി 16- 1,14,720, ഫെബ്രുവരി 17- 1,13,600, ഫെബ്രുവരി 18- 1,13,080, ഫെബ്രുവരി 19- 1,14,760, ഫെബ്രുവരി 19- 1,15,320, ഫെബ്രുവരി 20- 1,14,520, ഫെബ്രുവരി 20- 1,15,400, ഫെബ്രുവരി 21- 1,16,800, ഫെബ്രുവരി 22- 1,16,800, ഫെബ്രുവരി 23- 1,18,320, ഫെബ്രുവരി 23- 1,17,520, ഫെബ്രുവരി 24- 1,18,640, ഫെബ്രുവരി 25- 1,18,720, ഫെബ്രുവരി 26- 1,18,560, ഫെബ്രുവരി 26- 1,18,080, ഫെബ്രുവരി 27- 1,18,480, ഫെബ്രുവരി 28- 1,20,800, ഫെബ്രുവരി 28- 1,23,720
