Gold Rate Kerala Today: അക്ഷയ തൃതീയയിൽ സ്വർണ വ്യാപാരം എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 19 april 2026: ഇന്ന് അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസമാണ്. സ്വർണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാൻ ഏറ്റവും ശുഭകരമായ ദിവസമാണിന്ന്.
അക്ഷയ തൃതീയയിലെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് നോക്കാം.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഇന്നലെ വില ഉയർന്ന് പവന് 1,14,240 എന്ന നിരക്കിലെത്തിയിരുന്നു. ഇന്നും അതേ നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഒരു ഗ്രാമിന് ഇന്നലെ 75 രൂപ കൂടി 14,280 രൂപയായിരുന്നു. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് സ്വർണവിലയുള്ളത്.
വില ഉയർന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസമായ ഇന്ന് സ്വർണ വ്യാപാരം തകൃതിയായി നടക്കുന്നുണ്ട്.
ഏപ്രിൽ 2ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,09,240 രൂപയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.
