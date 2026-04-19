Gold Rate Kerala Today: അക്ഷയ തൃതീയയിൽ സ്വർണ വ്യാപാരം എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 19 april 2026: ഇന്ന് അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസമാണ്. സ്വർ‌ണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാൻ ഏറ്റവും ശുഭകരമായ ദിവസമാണിന്ന്. 

 

അക്ഷയ തൃതീയയിലെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...

 
കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് നോക്കാം.  

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഇന്നലെ വില ഉയർന്ന് പവന് 1,14,240 എന്ന നിരക്കിലെത്തിയിരുന്നു. ഇന്നും അതേ നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.   

ഒരു ​ഗ്രാമിന് ഇന്നലെ 75 രൂപ കൂടി 14,280 രൂപയായിരുന്നു. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് സ്വർണവിലയുള്ളത്.   

വില ഉയർന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസമായ ഇന്ന് സ്വർണ വ്യാപാരം തകൃതിയായി നടക്കുന്നുണ്ട്.   

ഏപ്രിൽ 2ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,09,240 രൂപയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.     

PM Modi Astro Predictions: നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ജാതകത്തിൽ രാജയോ​ഗം! കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഇനിയും പോരാടും; ജന്മരാശി വച്ച് ജ്യോതിഷ പ്രവചനം ഇങ്ങനെ...

