Gold Rate Kerala Today: റെക്കോർഡ് നിരക്കിലെത്തി സ്വർണ്ണവില; പവന് ഇന്ന് 97,000 കടന്നു

Gold Rate in Kerala Today 12 December 2025: സ്വർണവില പവന് ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 1,400 രൂപ
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വമ്പൻ വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി
ഇന്ന് ഒരു പവന് 1,400 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 97,280 രൂപയിലെത്തി സ്വർണ്ണവില. ഒരു ഗ്രാമിന് 175 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 12,160 രൂപയിലുമെത്തി വിപണിനിരക്ക്
ഇന്നലെ ഒരു പവന് രാവിലെ 95,480 രൂപയും ഉച്ചയോടെ വീണ്ടും വർദ്ധിച്ച് 95,880 രൂപയുമായിരുന്നു വിപണിനിരക്ക്
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഡിസംബര് 9നാണ്. 94,920 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന് നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇന്നാണ്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 97,280 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം
ഡിസംബര് മാസത്തെ ഇതുവരെയുള്ള നിരക്കുകൾ നോക്കാം: ഡിസംബര് 1: 95,680, ഡിസംബര് 2: 95,480, ഡിസംബര് 2: 95,240, ഡിസംബര് 3: 95,760, ഡിസംബര് 4: 95,600, ഡിസംബര് 4: 95,080, ഡിസംബര് 5: 95,280, ഡിസംബര് 5: 95,840, ഡിസംബര് 6: 95,440, ഡിസംബര് 7: 95,440, ഡിസംബര് 8: 95,640, ഡിസംബര് 9: 95,400, ഡിസംബര് 9: 94,920, ഡിസംബര് 10: 95,560, ഡിസംബര് 11: 95,480, ഡിസംബര് 11: 95,880, ഡിസംബര് 12: 97,280.