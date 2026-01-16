Gold Rate Today January 16: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം

Today's Gold Price In Kerala: കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണ നിരക്ക് അറിയാം.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും കുറവ്. റെക്കോർഡ് വർധനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സ്വർണവില കുറഞ്ഞത്.
ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,05,160 രൂപയാണ് നിരക്ക്. ഇന്നലെ രാവിലെ 105000 രൂപയും വൈകുന്നേരം 105320 രൂപയും ആയിരുന്നു സ്വർണവില. 1,05,600 ആണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക്. ജനുവരി 14ന് ആണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുക രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
1-Jan-26 99,040 (Lowest of Month) 2-Jan-26 99880 3-Jan-26 99600
4-Jan-26 99600 5-Jan-26 100760 5-Jan-26 101080 5-Jan-26 101360
6-Jan-26 101800 7-Jan-26 102280 7-Jan-26 101400 8-Jan-26 101200 9-Jan-26 101720
9-Jan-26 102160 10-Jan-26 103000 11-Jan-26 103000 12-Jan-26 104240 13-Jan-26 104520
14-Jan-26 105320 14-Jan-26 1,05,600 (Highest of Month) 15-Jan-26 105000 15-Jan-26 105320 16-Jan-26 1,05,160
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ സംസാരം ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!