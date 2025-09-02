Gold price Today 2 September 2025: പൊന്നിന് തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്ന വില; ഇന്നും കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണവില

Gold Price in Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു.
സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണവില. ഓണം അടുത്തതോടെ തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്ന വിലയാണ് സ്വർണത്തിന്.
ഈ മാസം 76,960 എന്ന റെക്കോർഡ് വിലയിൽ സ്വർണം എത്തിയിരുന്നു. പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി സ്വർണവില ഉയർന്നു.
ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 20 രൂപയാണ് സ്വർണവിലയിൽ വർധിച്ചത്. പവന് 160 രൂപ വർധിച്ചു.
ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 77800 എന്ന നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഇന്നലെ സ്വർണവില 77640 ആയിരുന്നു.
രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ സ്വർണവില ഡോളറിനെതിരായ രൂപയുടെ മൂല്യം എന്നിവ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.
കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി, സ്വർണം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ബാങ്കുകളുടെ നിരക്ക് എന്നിവയെല്ലാം സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കും.
