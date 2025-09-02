English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold price Today 2 September 2025: പൊന്നിന് തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്ന വില; ഇന്നും കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണവില

Gold Price in Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു.
  • Sep 02, 2025, 10:39 AM IST
1 /6

സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണവില. ഓണം അടുത്തതോടെ തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്ന വിലയാണ് സ്വർണത്തിന്.

2 /6

ഈ മാസം 76,960 എന്ന റെക്കോർഡ് വിലയിൽ സ്വർണം എത്തിയിരുന്നു. പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി സ്വർണവില ഉയർന്നു.

3 /6

ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 20 രൂപയാണ് സ്വർണവിലയിൽ വർധിച്ചത്. പവന് 160 രൂപ വർധിച്ചു.

4 /6

ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 77800 എന്ന നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഇന്നലെ സ്വർണവില 77640 ആയിരുന്നു.

5 /6

രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ സ്വർണവില ഡോളറിനെതിരായ രൂപയുടെ മൂല്യം എന്നിവ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

6 /6

കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി, സ്വർണം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ബാങ്കുകളുടെ നിരക്ക് എന്നിവയെല്ലാം സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കും.

Gold price today gold rate today 2 September 2025 സ്വർണവില ഇന്നത്തെ സ്വർണവില

Next Gallery

Trigrahi Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൂര്യ-ബുധ-ചൊവ്വ സംഗമം ഇവർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ ദിനങ്ങൾ; ലഭിക്കും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ!

You May Like

Sponsored by Taboola