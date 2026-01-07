English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rate Today January 7: ലക്ഷത്തിൽ നിന്നിറങ്ങാതെ സ്വർണം; വീണ്ടും വില വർധിച്ചു

സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചു. ഇന്ന് റെക്കോർഡ് വിപണി വിലയിലാണ് സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
  • Jan 07, 2026, 11:39 AM IST
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചു. ഒരു ലക്ഷം കടന്ന സ്വർണവില വീണ്ടും കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ്.

ഗ്രാമിന് 60 രൂപയും പവന് 480 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 12785 രൂപയായി. ഇന്നലെ ഗ്രാമിന് 12725 രൂപയായിരുന്നു വിപണി വില.

ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,01,800 രൂപയായിരുന്നു ഇന്നലെത്തെ വിപണി നിരക്ക്. ഇന്ന് 1,02,280 രൂപയായി ഉയർന്നു.

ജനുവരി 01: 99,040 ജനുവരി 02: 99,880 

ജനുവരി 03: 99,600 ജനുവരി 03: 99,600

ജനുവരി 04: 99,600 ജനുവരി 05: 1,01,360 ജനുവരി 06: 1,01,800

Gold rate Gold rate today

