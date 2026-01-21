English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rate Today 21 January: കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണവില; ഇന്ന് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക്

Gold Rate Today 21 January: കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണവില; ഇന്ന് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക്

Kerala Gold Price 21 January 2026: കേരളത്തിൽ സ്വർണം ഇന്ന് റെക്കോർഡ് നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
  • Jan 21, 2026, 11:59 AM IST
1 /7

സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പ്. ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 460 രൂപയാണ് വർധിച്ചിരിക്കുന്നത്.

2 /7

ജനുവരി 20 (ഇന്നലെ) നാല് തവണ സ്വർണവിലയിൽ വർധനവുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ മൂന്ന് തവണ വില ഉയരുകയും ഒരു തവണ വിലയിൽ കുറവുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു.

3 /7

22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാമിന് 14,190 രൂപയാണ്. ഒരു പവന് 1,13,520 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.

4 /7

ഗ്രാമിന് 460 രൂപയും പവന് 3680 രൂപയും ആണ് ഇന്ന് വർധിച്ചിരിക്കുന്നത്.

5 /7

18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 11,670 രൂപയും പവന് 93,280 രൂപയുമാണ് വില.

6 /7

വെള്ളി വിലയിലും വലിയ വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 325 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില.

7 /7

10 ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് ഇന്ന് 3,250 രൂപയാണ് നിരക്ക്. വെള്ളി വിലയിലും ഇതോടെ വലിയ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

