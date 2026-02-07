English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rate Today: സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധന; ഇന്ന് പവന് ഇത്ര

Gold Rate Today: സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധന; ഇന്ന് പവന് ഇത്ര

odays Gold Rate In Kerala: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്. 2000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് വർധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
  • Feb 07, 2026, 10:13 AM IST
സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്. ഗ്രാമിന് 265 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്നത്തെ വില 14,355 ആണ്.

ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 2,120 രൂപയാണ് ഇന്ന് വർധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻറെ വില 1,14,840 രൂപയായി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി സ്വർണവില കൂടിയും കുറഞ്ഞുമിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ രാവിലെ സ്വർണവില കുറഞ്ഞിരുന്നു.

എന്നാൽ, ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നിരുന്നു. ജനുവരി 29ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് റെക്കോർഡ് വില വർധനവാണ്.

ജനുവരി 29ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,31,160 രൂപയായിരുന്നു നിരക്ക്. പവന് ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷം രൂപ കടന്നത് ഡിസംബർ 23ന് ആയിരുന്നു.

ആഗോള വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കും.

ഓഹരി വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകമാണ്.

