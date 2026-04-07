Kerala Gold Rate Today: സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; സ്വർണം വാങ്ങാൻ നല്ല സമയമോ?

Gold Rate Today April 7: കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.
  • Apr 07, 2026, 10:44 AM IST
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്. ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 75 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,735 ആയി.

ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 600 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,09,880 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,10,480 രൂപയായിരുന്നു. ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് ഈ മാസത്തെ ഉയർന്ന സ്വർണവില രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 1,12,160 രൂപയായിരുന്നു ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് സ്വർണവില.

ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഏപ്രിൽ രണ്ടിനാണ്. 1,09,240 രൂപയായിരുന്നു ഏപ്രിൽ രണ്ടിലെ സ്വർണവില.

4-Apr-26 110680 5-Apr-26 110680 6-Apr-26 (Morning) 109360 6-Apr-26 (Afternoon) 110480 7-Apr-26 1,09,880

1-Apr-26 (Morning) 111080 1-Apr-26 (Evening) 1,12,160 (Highest of Month) 2-Apr-26 (Morning) 111040 2-Apr-26 (Afternoon) 1,09,240 (Lowest of Month) 3-Apr-26 110680

