/Gold Rate Today: കുതിച്ചുയർന്ന സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം

Kerala Gold Rate Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണത്തിന് വില കുറഞ്ഞു. ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 85 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്.
കുതിച്ചുയർന്ന സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി.
ഗ്രാമിന് 85 രൂപയാണ് ഇന്ന് സ്വർണത്തിന് സംസ്ഥാനത്ത് കുറഞ്ഞത്.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 14,205 രൂപ നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
സ്വർണവിലയിൽ പവന് 680 രൂപയുടെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻറെ ഇന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക് 1,13,640 രൂപയാണ്.
രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളാണ് സ്വർണവിപണിയിൽ പ്രതിഫലിച്ചത്.
ആഗോളവിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും ഓഹരി വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.