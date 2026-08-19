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Gold Rate Today: കുതിച്ചുയർന്ന സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം

Published: Aug 19, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 12:07 PM IST

Kerala Gold Rate Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണത്തിന് വില കുറഞ്ഞു. ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 85 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്.

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കുതിച്ചുയർന്ന സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി.

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ഗ്രാമിന് 85 രൂപയാണ് ഇന്ന് സ്വർണത്തിന് സംസ്ഥാനത്ത് കുറഞ്ഞത്.

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ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 14,205 രൂപ നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

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സ്വർണവിലയിൽ പവന് 680 രൂപയുടെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

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ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻറെ ഇന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക് 1,13,640 രൂപയാണ്.

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രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളാണ് സ്വർണവിപണിയിൽ പ്രതിഫലിച്ചത്.

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ആഗോളവിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും ഓഹരി വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

TAGS:
Gold price
today gold price
സ്വർണവില
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില

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