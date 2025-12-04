Gold Rate Today December 4: സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്, എന്നിട്ടും 95000ന് മുകളിൽ തന്നെ; ഇന്നത്തെ വില അറിയാം

Labha Drishti Yoga: 164 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശുക്രന്റെ ശക്തമായ യോഗം; ലാഭ ദൃഷ്ടി യോഗത്താൽ ഇവർ സമ്പന്നരാകും
Oats Dosa: 10 മിനിറ്റിൽ ഓട്സ് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം; ഉയർന്ന പ്രോട്ടീനും കുറഞ്ഞ കലോറിയുമുള്ള ആരോഗ്യകരമായ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുത്; ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Aloo Paratha: 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആലു പറാത്ത തയ്യാർ...ഈസി റെസിപ്പി
Gajakesari yoga
Gajakesari Yoga 2025: ഗജകേസരിയോഗത്താൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് മേൽ ധനമഴ! ജീവിതം മാറിമറിയും
