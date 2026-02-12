English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Rate Today February 12: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം

Gold Rate Today Kerala February 12: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ സ്വർണനിരക്ക് എത്രയെന്ന് അറിയാം.
  • Feb 12, 2026, 11:13 AM IST
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുകയാണ്. റെക്കോർഡ് വില വർധനവിന് പിന്നാലെയാണ് സ്വർണ വിലയിൽ കുറവ് ഉണ്ടായത്.

കേരളത്തിൽ സ്വർണവില ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 110 രൂപയാണ ്കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 14,520 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

പവന് 880 രൂപ കുറഞ്ഞ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻറെ വില 1,16,160 ആയി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ സ്വർണവില കുറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും വൈകുന്നേരത്തോടെ വലിയ വർധനവ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഇന്നലെ രാവിലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,16,240 രൂപയായിരുന്നു നിരക്ക്. വൈകിട്ടോടെ ഇത് 1,17,040 ആയി ഉയർന്നിരുന്നു.

ആഗോള വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും ഓഹരി വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

സ്വർണവിലക്കൊപ്പം തന്നെ വെള്ളി വിലയിലും വലിയ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

