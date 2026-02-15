English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Gold Rate Today: സ്വർണം കുറയാതെ മുന്നോട്ട്; ഇന്ന് വിലയിൽ മാറ്റമില്ല

Gold Rate Today: സ്വർണം കുറയാതെ മുന്നോട്ട്; ഇന്ന് വിലയിൽ മാറ്റമില്ല

Gold Price Kerala: കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണ നിരക്ക് അറിയാം.
  • Feb 15, 2026, 11:19 AM IST
1 /7

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,15,680 രൂപയാണ് നിരക്ക്.

2 /7

1-Feb-26 1,17,760 (Highest of Month) 2-Feb-26 (Morning) 111120 2-Feb-26 (Afternoon) 1,07,920 (Lowest of Month) 2-Feb-26 (Evening) 109920 2-Feb-26 (Night) 112320

3 /7

3-Feb-26 (Morning) 111280 3-Feb-26 (Noon) 112880 4-Feb-26 (Morning) 117720 4-Feb-26 (Evening) 116920

4 /7

5-Feb-26 113240 6-Feb-26 (Morning) 111720 6-Feb-26 (Afternoon) 112720 7-Feb-26 114840 8-Feb-26 114840

5 /7

9-Feb-26 (Morning) 116480 9-Feb-26 (Afternoon) 115800 10-Feb-26 (Morning) 115800 10-Feb-26 (Evening) 116440

6 /7

11-Feb-26 (Morning) 116240 11-Feb-26 (Evening) 117040 12-Feb-26 116160

7 /7

13-Feb-26 (Morning) 114240 13-Feb-26 (Evening) 113760 14-Feb-26 115680 15-Feb-26 1,15,680

Gold rate today Gold price hike Gold Price hike today

Next Gallery

Today&#039;s Horoscope: ഇന്ന് നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ പോകുന്ന രാശികൾ ഏതൊക്കെ? മഹാശിവരാത്രി ദിനത്തിലെ സമ്പൂർണ്ണ രാശിഫലം..!

You May Like

Sponsored by Taboola