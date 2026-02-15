Gold Rate Today: സ്വർണം കുറയാതെ മുന്നോട്ട്; ഇന്ന് വിലയിൽ മാറ്റമില്ല

Gold Price Kerala: കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണ നിരക്ക് അറിയാം.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,15,680 രൂപയാണ് നിരക്ക്.
1-Feb-26 1,17,760 (Highest of Month) 2-Feb-26 (Morning) 111120 2-Feb-26 (Afternoon) 1,07,920 (Lowest of Month) 2-Feb-26 (Evening) 109920 2-Feb-26 (Night) 112320
3-Feb-26 (Morning) 111280 3-Feb-26 (Noon) 112880 4-Feb-26 (Morning) 117720 4-Feb-26 (Evening) 116920
5-Feb-26 113240 6-Feb-26 (Morning) 111720 6-Feb-26 (Afternoon) 112720 7-Feb-26 114840 8-Feb-26 114840
9-Feb-26 (Morning) 116480 9-Feb-26 (Afternoon) 115800 10-Feb-26 (Morning) 115800 10-Feb-26 (Evening) 116440
11-Feb-26 (Morning) 116240 11-Feb-26 (Evening) 117040 12-Feb-26 116160
13-Feb-26 (Morning) 114240 13-Feb-26 (Evening) 113760 14-Feb-26 115680 15-Feb-26 1,15,680
