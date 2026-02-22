Gold Rate Today February 22: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്ന് കേരളത്തിലെ സ്വർണ നിരക്ക് ഇങ്ങനെ

Kerala Gold Rate 2026 February 22: കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണവില അറിയാം.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,16,800 എന്ന നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
1-Feb-26 1,17,760 (Highest of Month) 2-Feb-26 (Morning) 111120 2-Feb-26 (Afternoon) 1,07,920 (Lowest of Month) 2-Feb-26 (Evening) 109920 2-Feb-26 (Night) 112320 3-Feb-26 (Morning) 111280 3-Feb-26 (Noon) 112880
4-Feb-26 (Morning) 117720 4-Feb-26 (Evening) 116920 5-Feb-26 113240 6-Feb-26 (Morning) 111720 6-Feb-26 (Afternoon) 112720 7-Feb-26 114840
8-Feb-26 114840 9-Feb-26 (Morning) 116480 9-Feb-26 (Afternoon) 115800 10-Feb-26 (Morning) 115800 10-Feb-26 (Evening) 116440 11-Feb-26 (Morning) 116240 11-Feb-26 (Evening) 117040
12-Feb-26 116160 13-Feb-26 (Morning) 114240 13-Feb-26 (Evening) 113760 14-Feb-26 115680 15-Feb-26 1,15,680 16-Feb-26 114720
17-Feb-26 (Morning) 113600 17-Feb-26 (Afternoon) 113080 18-Feb-26 1,13,080 19-Feb-26 (Morning) 114760 19-Feb-26 (Afternoon) 115320
20-Feb-26 (Morning) 114520 20-Feb-26 (Evening) 115400 21-Feb-26 116800 22-Feb-26 1,16,800
Gold Rate Kerala Today: കൂടിയും കുറഞ്ഞും സ്വർണവില; സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...