Gold Rate Today February 25: സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു; ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ

Gold Rate Today Kerala February 25 2026: കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കോഴിക്കോട്, കൊച്ചി, തൃശൂർ, തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഒരു പവന് 80 രൂപ ഉയർന്ന് 1, 18, 720 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 12,142 രൂപയാണ്.
1-Feb-26 1,17,760 2-Feb-26 (Morning) 111120 2-Feb-26 (Afternoon) 1,07,920 (Lowest of Month) 2-Feb-26 (Evening) 109920 2-Feb-26 (Night) 112320 3-Feb-26 (Morning) 111280 3-Feb-26 (Noon) 112880
4-Feb-26 (Morning) 117720 4-Feb-26 (Evening) 116920 5-Feb-26 113240 6-Feb-26 (Morning) 111720 6-Feb-26 (Afternoon) 112720 7-Feb-26 114840
8-Feb-26 114840 9-Feb-26 (Morning) 116480 9-Feb-26 (Afternoon) 115800 10-Feb-26 (Morning) 115800 10-Feb-26 (Evening) 116440 11-Feb-26 (Morning) 116240 11-Feb-26 (Evening) 117040
12-Feb-26 116160 13-Feb-26 (Morning) 114240 13-Feb-26 (Evening) 113760 14-Feb-26 115680 15-Feb-26 1,15,680 16-Feb-26 114720 17-Feb-26 (Morning) 113600 17-Feb-26 (Afternoon) 113080
18-Feb-26 1,13,080 19-Feb-26 (Morning) 114760 19-Feb-26 (Afternoon) 115320 20-Feb-26 (Morning) 114520 20-Feb-26 (Evening) 115400 21-Feb-26 116800 22-Feb-26 1,16,800
23-Feb-26 1,18,320 (Highest of Month) 24-Feb-26 118640 25-Feb-26 1,18,720 (Highest of Month)
