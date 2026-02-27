Gold Rate Today: കുറഞ്ഞത് വീണ്ടും കൂടി; സ്വർണവില 1,18,000ന് മുകളിൽ തന്നെ

Gold Price Hike Today Kerala: സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചു. കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്. ഇന്നലെ രണ്ട് തവണയായി കുറഞ്ഞ സ്വർണവില ഇന്ന് പവന് 400 രൂപ വർധിച്ചു. ഇന്ന് 1,18,480 രൂപയാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻറെ വില. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 14,810 രൂപയാണ് വില.
1-Feb-26 1,17,760 2-Feb-26 (Morning) 111120 2-Feb-26 (Afternoon) 1,07,920 (Lowest of Month) 2-Feb-26 (Evening) 109920 2-Feb-26 (Night) 112320 3-Feb-26 (Morning) 111280 3-Feb-26 (Noon) 112880
4-Feb-26 (Morning) 117720 4-Feb-26 (Evening) 116920 5-Feb-26 113240 6-Feb-26 (Morning) 111720 6-Feb-26 (Afternoon) 112720 7-Feb-26 114840
8-Feb-26 114840 9-Feb-26 (Morning) 116480 9-Feb-26 (Afternoon) 115800 10-Feb-26 (Morning) 115800 10-Feb-26 (Evening) 116440 11-Feb-26 (Morning) 116240 11-Feb-26 (Evening) 117040
12-Feb-26 116160 13-Feb-26 (Morning) 114240 13-Feb-26 (Evening) 113760 14-Feb-26 115680 15-Feb-26 1,15,680 16-Feb-26 114720 17-Feb-26 (Morning) 113600 17-Feb-26 (Afternoon) 113080
18-Feb-26 1,13,080 19-Feb-26 (Morning) 114760 19-Feb-26 (Afternoon) 115320 20-Feb-26 (Morning) 114520 20-Feb-26 (Evening) 115400 21-Feb-26 116800 22-Feb-26 1,16,800
23-Feb-26 1,18,320 24-Feb-26 118640 25-Feb-26 1,18,720 (Highest of Month) 26-Feb-26 (Morning) 118560 26-Feb-26 (Afternoon) 118080 27-Feb-26 Rs. 1,18,480
