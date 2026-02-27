English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rate Today: കുറഞ്ഞത് വീണ്ടും കൂടി; സ്വർണവില 1,18,000ന് മുകളിൽ തന്നെ

Gold Rate Today: കുറഞ്ഞത് വീണ്ടും കൂടി; സ്വർണവില 1,18,000ന് മുകളിൽ തന്നെ

Gold Price Hike Today Kerala: സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചു. കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം.
  • Feb 27, 2026, 10:07 AM IST
1 /7

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്. ഇന്നലെ രണ്ട് തവണയായി കുറഞ്ഞ സ്വർണവില ഇന്ന് പവന് 400 രൂപ വർധിച്ചു. ഇന്ന് 1,18,480 രൂപയാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻറെ വില. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 14,810 രൂപയാണ് വില.

2 /7

1-Feb-26 1,17,760 2-Feb-26 (Morning) 111120 2-Feb-26 (Afternoon) 1,07,920 (Lowest of Month) 2-Feb-26 (Evening) 109920 2-Feb-26 (Night) 112320 3-Feb-26 (Morning) 111280 3-Feb-26 (Noon) 112880

3 /7

4-Feb-26 (Morning) 117720 4-Feb-26 (Evening) 116920 5-Feb-26 113240 6-Feb-26 (Morning) 111720 6-Feb-26 (Afternoon) 112720 7-Feb-26 114840

4 /7

8-Feb-26 114840 9-Feb-26 (Morning) 116480 9-Feb-26 (Afternoon) 115800 10-Feb-26 (Morning) 115800 10-Feb-26 (Evening) 116440 11-Feb-26 (Morning) 116240 11-Feb-26 (Evening) 117040

5 /7

12-Feb-26 116160 13-Feb-26 (Morning) 114240 13-Feb-26 (Evening) 113760 14-Feb-26 115680 15-Feb-26 1,15,680 16-Feb-26 114720 17-Feb-26 (Morning) 113600 17-Feb-26 (Afternoon) 113080

6 /7

18-Feb-26 1,13,080 19-Feb-26 (Morning) 114760 19-Feb-26 (Afternoon) 115320 20-Feb-26 (Morning) 114520 20-Feb-26 (Evening) 115400 21-Feb-26 116800 22-Feb-26 1,16,800

7 /7

23-Feb-26 1,18,320 24-Feb-26 118640 25-Feb-26 1,18,720 (Highest of Month) 26-Feb-26 (Morning) 118560 26-Feb-26 (Afternoon) 118080 27-Feb-26 Rs. 1,18,480

Gold rate Gold rate today

