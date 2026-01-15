English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Gold Rate Today: സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; ഇന്നത്തെ വില ഇങ്ങനെ

Gold Rate Today: സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; ഇന്നത്തെ വില ഇങ്ങനെ

കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.
  • Jan 15, 2026, 11:27 AM IST
1 /7

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. പവന് 600 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്.

2 /7

22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 75 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13125 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

3 /7

22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് പവന് 105000 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.

4 /7

കേരളത്തിൽ വെള്ളിയുടെ വിലയും ഉയർന്നു. വെള്ളി വില ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 280 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.

5 /7

വെളളിയുടെ വില 10 ഗ്രാമിന് 2800 രൂപയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ വെള്ളിയുടെ വിലയിൽ വലിയ വർധനവുണ്ടായി.

6 /7

രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണവില 4590 ആയി. ഇതാണ് കേരളത്തിലും വില കുറയാൻ കാരണമായി സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്.

7 /7

ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണം വാങ്ങുന്നതിന് പണിക്കൂലിയും ജിഎസ്ടിയും ഉൾപ്പെടെ 1.13 ലക്ഷം രൂപ വരെയാകും.

Gold rate today gold rate

Next Gallery

Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ഉയർച്ച താഴ്ചകളുടെ ദിനം; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമായ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

You May Like

Sponsored by Taboola