Gold Rate Today: സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; ഇന്നത്തെ വില ഇങ്ങനെ

കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. പവന് 600 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്.
22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 75 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13125 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് പവന് 105000 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.
കേരളത്തിൽ വെള്ളിയുടെ വിലയും ഉയർന്നു. വെള്ളി വില ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 280 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.
വെളളിയുടെ വില 10 ഗ്രാമിന് 2800 രൂപയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ വെള്ളിയുടെ വിലയിൽ വലിയ വർധനവുണ്ടായി.
രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണവില 4590 ആയി. ഇതാണ് കേരളത്തിലും വില കുറയാൻ കാരണമായി സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്.
ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണം വാങ്ങുന്നതിന് പണിക്കൂലിയും ജിഎസ്ടിയും ഉൾപ്പെടെ 1.13 ലക്ഷം രൂപ വരെയാകും.