/Gold Rate Today June 12: സ്വർണവിലയിൽ കനത്ത വർധനവ്; 2160 രൂപ കൂടി, ഇന്നത്തെ വിലവിവരം

Gold Price Hike In Kerala: സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് എത്രയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ് തുടരുകയായിരുന്നു. ജൂൺ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു ഇന്നലെ സ്വർണവില.
ഇന്നലെ 1,06,800 ആയിരുന്നു സ്വർണവില. ഇന്ന് 2160 രൂപയാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത്.
ഇതോടെ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,08,960 രൂപയായി.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 13,620 രൂപയാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ വില.
ജൂൺ ആദ്യം 1,14,560 രൂപയായിരുന്നു ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻറെ വില. ഇതിൽ നിന്ന് 1,06,800 ആയി കുറഞ്ഞു.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധ സാഹചര്യം സ്വർണവിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്.
ആഗോള വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും ഓഹരിവിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.