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Gold Rate Today June 12: സ്വർണവിലയിൽ കനത്ത വർധനവ്; 2160 രൂപ കൂടി, ഇന്നത്തെ വിലവിവരം

Published: Jun 12, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:06 AM IST

Gold Price Hike In Kerala: സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് എത്രയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

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കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ് തുടരുകയായിരുന്നു. ജൂൺ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു ഇന്നലെ സ്വർണവില.

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ഇന്നലെ 1,06,800 ആയിരുന്നു സ്വർണവില. ഇന്ന് 2160 രൂപയാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത്.

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ഇതോടെ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,08,960 രൂപയായി.

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ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 13,620 രൂപയാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ വില.

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ജൂൺ ആദ്യം 1,14,560 രൂപയായിരുന്നു ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻറെ വില. ഇതിൽ നിന്ന് 1,06,800 ആയി കുറഞ്ഞു.

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പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധ സാഹചര്യം സ്വർണവിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്.

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ആഗോള വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും ഓഹരിവിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

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